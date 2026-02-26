Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός: Ο λόγος που είναι εκτός αποστολής ο Σιώπης
Onsports Team 26 Φεβρουαρίου 2026, 18:54
EUROPA LEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός: Ο λόγος που είναι εκτός αποστολής ο Σιώπης

Ο έμπειρος αμυντικός μέσος αισθάνθηκε σφίξιμο στο δικέφαλο και έτσι προτιμήθηκε να μείνει εκτός για τη ρεβάνς με την Βικτόρια Πλζεν.

Πέρα από τις απαιτήσεις του αγώνα με την Βικτόρια Πλζεν που είναι αήττητη στο Europa League, ο Παναθηναϊκός έχει να ξεπεράσει και το εμπόδιο των δικών του προβλημάτων. Σε αυτά ήρθε να προστεθεί ένα ακόμη της τελευταίας στιγμής. Αυτό του Μανώλη Σιώπη.

Ο έμπειρος αμυντικός μέσος δεν είναι στην αποστολή του «τριφυλλιού» για την αναμέτρηση της Τσεχίας, καθώς δεν βρίσκεται ούτε στον πάγκο. Ο λόγος έχει να κάνει με ένα σφίξιμο στο δικέφαλο που αισθάνθηκε στο τέλος της τελευταίας προπόνησης της ομάδας.

Προτιμήθηκε να μην παρθεί ρίσκο, με την κατάστασή του να εκτιμάται εκ νέου με την επιστροφή της αποστολής στην Αθήνα. Σε κάθε περίπτωση είναι μια ακόμη σημαντική απουσία για το «τριφύλλι».



Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
LIVE Θέλτα – ΠΑΟΚ: Η μονομαχία του «Δικεφάλου» στο Βίγκο
16 λεπτά πριν LIVE Θέλτα – ΠΑΟΚ: Η μονομαχία του «Δικεφάλου» στο Βίγκο
EUROLEAGUE
Κοντός: «Δε θα γίνει άλλη μεταγραφή, το ρόστερ του Παναθηναϊκού είναι υπερπλήρες!»
20 λεπτά πριν Κοντός: «Δε θα γίνει άλλη μεταγραφή, το ρόστερ του Παναθηναϊκού είναι υπερπλήρες!»
EUROLEAGUE
LIVE Παναθηναϊκός – Παρί: Η αναμέτρηση του Telekom Center Athens
32 λεπτά πριν LIVE Παναθηναϊκός – Παρί: Η αναμέτρηση του Telekom Center Athens
EUROLEAGUE
Στο T-Center ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αποθεώθηκε από τον κόσμο
32 λεπτά πριν Στο T-Center ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αποθεώθηκε από τον κόσμο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved