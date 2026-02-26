Εθνική Ελλάδας: Ενσωματώθηκε ο Παπανικολάου, εκτός ο Σαμοντούροβ στο πρώτο ματς με Μαυροβούνιο

Onsports Team

Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR λόγω ενός τραυματισμού δεν θα είναι διαθέσιμος στην αναμέτρηση της Παρασκευής.

Συνεχίστηκε η προετοιμασία της Εθνικής Ελλάδας στο μπάσκετ, ενόψει του αγώνα της Παρασκευής (26/2) με το Μαυροβούνιο στη Sunel Arena. Ο Κώστας Παπανικολάου ενσωματώθηκε κι αυτός στην αποστολή, μετά την επιστροφή του απ’ το Κάουνας.

Αυτός που δεν θα μπορέσει να βοηθήσει στο συγκεκριμένο ματς, είναι ο Αλέξανδρος Σαμοντούροβ. Ο φόργουορντ του Παναθηναϊκού AKTOR «κουβαλά» έναν τραυματισμό από το Final-8 του Κυπέλλου και έτσι θα χάσει το πρώτο ματς με τους Μαυροβούνιους.

Εκτός είναι και ο Αντώνης Καραγιαννίδης επίσης λόγω τραυματισμού. Την παρουσία τους στην προετοιμασία ολοκλήρωσαν οι Νίκος Περσίδης, Νίκος Δίπλαρος, Νίκος Τουλιάτος και Νίκος Πλώτας.