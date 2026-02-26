Ομάδες

Θέλτα – ΠΑΟΚ: Με «10άρι» τον Μπιάνκο κι εξτρέμ τον Σάντσες η ενδεκάδα του Λουτσέσκου
INTIME SPORTS
Οnsports Τeam 26 Φεβρουαρίου 2026, 21:14
EUROPA LEAGUE / ΠΑΟΚ

Θέλτα – ΠΑΟΚ: Με «10άρι» τον Μπιάνκο κι εξτρέμ τον Σάντσες η ενδεκάδα του Λουτσέσκου

Δείτε τις επιλογές του Ραζβάν Λουτσέσκου για τη βασική ενδεκάδα, ενόψει του Θέλτα – ΠΑΟΚ, για τα playoffs του Europa League.

Για μια σπουδαία ανατροπή αγωνίζεται απόψε (22:00) στο Βίγκο ο ΠΑΟΚ, που αντιμετωπίζει τη Θέλτα στο «Μπαλαΐδος», στη ρεβάνς του 2-1 της Τούμπας για τα Playoffs του Europa League.

Λίγο πριν από τη σέντρα της αναμέτρησης, ο Ραζβάν Λουτσέσκου γνωστοποίησε τις επιλογές του για το αρχικό σχήμα του «Δικεφάλου του Βορρά». Με δεδομένα τα πολλά προβλήματα στη μεσοεπιθετική γραμμή, ο Ρουμάνος τεχνικός τοποθέτησε τον Αλεσάντρο Μπιάνκο σε ρόλο οργανωτή, ενώ ο νεοαποκτηθείς Μεξικανός μπακ, Χόρχε Σάντσες, ξεκινά στο δεξί άκρο της επίθεσης.

Υπενθυμίζεται πως εκτός λόγω τραυματισμών βρίσκονται οι Κωνσταντέλιας, Πέλκας, Μεϊτέ, Ντεσπόντοφ, Ιβανούσετς, Παβλένκα, Τάισον και Λόβρεν, καθώς και ο ασθενής Ανέστης Μύθου, ενώ απών είναι και ο τιμωρημένος Ζίβκοβιτς.

Η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Τσιφτσής, Κένι, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Οζντόεφ, Ζαφείρης, Σάντσες, Μπιάνκο, Χατσίδης, Γιακουμάκης, ενώ στον πάγκο είναι οι: Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Καμαρά, Βολιάκο, Γερεμέγεφ, Θυμιάνης, Τέιλορ, Ντούνγκα, Μπέρδος.



