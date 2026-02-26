Κοντός: «Δε θα γίνει άλλη μεταγραφή, το ρόστερ του Παναθηναϊκού είναι υπερπλήρες!»

Onsports Team

O General Manager οf operations του Παναθηναϊκού, Δημήτρης Κοντός μίλησε στην κάμερα της Nova λίγο πριν το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Παρί, τονίζοντας ότι το ρόστερ της ομάδας είναι υπερπλήρες

Ο Δημήτρης Κοντός, λίγο πριν το τζάμπολ της αναμέτρησης με την Παρί, μίλησε στη NOVA για την κατάκτηση του Κυπέλλου, τις μεταγρφικές σκέψεις της ομάδας από εδώ και πέρα, αλλά και για τις επιστροφές που περιμένουν στον Παναθηναϊκό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

Για το αν… τελείωσαν οι πανηγυρισμοί του Κυπέλλου: «Εννοείται πως τελείωσαν από την επόμενη κιόλας. Έχουμε μπροστά μας συνεχόμενους τελικούς. Ξέρουμε ότι είναι δύσκολη διαδρομή. Είχαμε την χαρά να κερδίσουμε το Κύπελλο, να δώσουμε χαρά στον κόσμο μας, να πετύχουμε έναν από τους τρεις στόχους μας. Η φετινή Ευρωλίγκα είναι τόσο δύσκολη που άμα μείνεις στα πανηγύρια κάηκες. Ο κόσμος χάρηκε, εμείς το χαρήκαμε στην Κρήτη μετά το ματς. Γυρίσαμε εδώ, το κεφάλι κάτω, δουλειά σκληρή. Έτσι όπως είναι η Ευρωλίγκα φέτος και με τις συνθήκες που επικρατούν και με την ταλαιπωρία που έχουν υποστεί όλες οι ομάδες, θα πρέπει να είμαστε ταπεινοί, κάτω η μπάλα και ήρεμα για να πετύχουμε τον στόχο μας».

Για το αν είναι η κατάκτηση του turning point της χρονιάς: «Έχουμε περάσει από χίλια κύματα. Με τους τραυματισμούς, χάσαμε τον Ναν για μεγάλο διάστημα. Η ομάδα έχασε κάποια ματς που θα μπορούσε να είχε πάρει. Η ψυχολογία αλλάζει, ήρθαν απρόσμενες ήττες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Που δεν ξέρω αν είναι απρόσμενες. Βλέποντας όλες τις ομάδες της Ευρώπης, γίνεται πιο σύνηθες το να χάνουν. Βρέθηκε ο τρόπος η ομάδα να μείνει ενωμένη. Αυτό ξεκινάει από την διοίκηση και από τον ιδιοκτήτη, τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Έγιναν πάρα πολλά μετά την ήττα από τον Κολοσσό για να κρατηθούμε όπως μας είδατε στην Κρήτη και να αγγίξει η ομάδα αυτό το turning point, γιατί σίγουρα ψυχολογικά είναι καλύτερα. Η ελεύση του Χέις-Ντέιβις, η θυσία να έρθει ένας τόσο μεγάλος παίκτης μεσούσης της σεζόν νομίζω απέδωσε από την αρχή. Είμαστε αισιόδοξοι πως θα αποδώσει και στη συνέχεια».

Για τα «διπλά» που χρειάζεται η ομάδα και το ματς με τον Ολυμπιακό: «Δεν φτάνει το μυαλό μας στην επόμενη εβδομάδα. Πάμε παιχνίδι με παιχνίδι. Δεν κοιτάμε κανένα σερί, ούτε μας επηρεάζει κάποιο σερί που έχει ο Ολυμπιακός γιατί μετράμε τους τίτλους. Η ομάδα είναι χτισμένη και διψασμένη για τίτλους. Τα σερί είναι καλά αλλά δεν παίζουν ρόλο. Δεν ασχολείται κάποιος παίκτης στο παρκέ με το σερί. Το σερί είναι θέμα συγκυριών, μομέντουμ του αντιπάλου. Ο Ολυμπιακός είναι μεγάλος αντίπαλος. Κρατάμε ότι βρεθήκαμε σε έναν τελικό και καταφέραμε να τον κερδίσουμε. Πολύ ύπουλο το ματς με την Παρί. Είναι μία ομάδα που δεν μπορείς να διαβάσεις. Έχει ρυθμό που μπορεί να σε βγάλει εκτός του πλάνου σου».

Για το αν προλαβαίνει η ομάδα το πλεονέκτημα έδρας: «Μαθηματικά προλαβαίνει τα πάντα. Στην Ελλάδα ενθουσιαζόμαστε και απογοητευόμαστε εύκολα. Εμείς δεν το έχουμε αυτό στα αποδυτήρια. Κρατάμε μία σταθερότητα, έχουμε πίστη, περάσαμε μεγάλη τρικυμία μετά την ήττα με κατοστάρα από τον Κολοσσό στο ΟΑΚΑ. Έπρεπε να αναλάβει δράση ο ιδιοκτήτης της ομάδας, έγιναν πολλές διεργασίες που δεν βγήκαν στον αέρα και η ομάδα παρουσιάστηκε ενωμένη και έτοιμη στην Κρήτη, συν την απόκτηση του Χέις-Ντέιβις. Μακριά το πλεονέκτημα για να συζητάμε. Αλλάζουν τα πάντα βδομάδα με βδομάδα».

Για την μεταγραφή του Χέις-Ντέιβς: «Ήταν δύσκολη αποστολή. Όταν έχεις το πράσινο φως από την διοίκηση να πας σε τόσο μεγάλα ποσά, να χτυπήσεις την πόρτα μεγάλων παικτών. Γιατί ο Παναθηναϊκός μεσούσης της σεζόν επιχείρησε να πάρει παίκτες τοπ επιπέδου. Αυτό καθιστά τις αποστολές δύσκολες. Ήρθε ο Χέις-Ντέιβις. Είναι μεταγραφή που το καλοκαίρι μπορούμε να συζητήσουμε γιατί πέρασε από 1000 κύματα. Δεν θα έχουμε άλλη μεταγραφή. Το ρόστερ είναι υπερπλήρες».

Για την επιστροφή του Λεσόρ: «Το περιμένουμε με μεγάλη αγωνία, όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και συναισθηματικά. Θα είναι μεγάλη στιγμή για τον Παναθηναίκό. Και μεγάλη στιγμή για τον Ματίας. Δεν κάνουμε τίποτα εκτός πλάνου, δεν παίρνουμε ρίσκο. Πάμε βήμα-βήμα και είμαστε σε καλό δρόμο. Έτοιμος θα είναι για εμένα όταν πατήσει το παρκέ. Μαζί με το τρομερό ιατρικό μας τιμ ήρθε και η γνώστη ενός εξαιρετικού χειρουργού, του Βαν Ντάικ. Έκανε τρομερή δουλειά. Κορυφαίος στον κόσμο. Μαζί με το δικό μας επιτελείο που έκανε εξαιρετική δουλειά είμαστε στην τελική ευθεία».

Για το αν θα είναι συμπαγής η ομάδα: «Είναι η πρώτη φορά που ευελπιστούμε να έχουμε πλήρες ρόστερ. Ο Κέντρικ ταλαιπωρείται από ίωση. Είπαμε να λείπει μόνο ο Ματίας, ο Κέντρικ ταλαιπωρείται. Δεν ψάχνουμε δικαιολογίες, όλες οι ομάδες ταλαιπωρούνται. Είμαστε έτοιμοι. Δεν είναι δικαιολογία, δεν ψάχνουμε δικαιολογίες. Μπαίνουμε στην τελική ευθεία με καλές συνθήκες».

Για τον Κώστα Σλούκα: «Δεν θα επεκταθώ στο πώς έγινε η μεταγραφή. Ο Σλούκας άλλαξε την ιστορία του ελληνικού και του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Άλλαξε τον χάρτη, είναι μία ιστορική μεταγραφή και μαζί με τον Σλούκα ήρθε και το πνεύμα του νικητή που οδήγησε τον Παναθηναϊκό στην κορυφή της Ευρώπης. Είναι σπάνιο, είμαστε τυχεροί που θα παίξει ακόμα μία χρονιά. Να δούμε πως θα βρούμε νέους Σλούκες για το ελληνικό μπάσκετ, γιατί αυτή την νοοτροπία τον επαγγελματισμό δεν τα βρίσκεις».

Για το ότι φώναξε άλλους να σηκώσουν το Κύπελλο: «Έπαιξε σημαντικό ρόλο. Πήγε ο Κέντρικ. Ο Τζέριαν που έχει δώσει την ψυχή του για τον Παναθηναϊκό. Στο ματς με την Ρεάλ πήγε στο νοσοκομείο, έμεινε όλο το απόγευμα και ήρθε και έπαιξε. Δεν βρίσκεις αυτή την αυταπάρνηση σε παίκτες που δεν είναι και γηγενείς. Είναι ένα παράδειγμα απίστευτου στρατιώτη μέσα στην ομάδα. Έχει κερδίσει τον σεβασμό όλης της ομάδας».

Για το αν ήταν άδικη η κριτική στο τελευταίο δίμηνο: «Όχι. Εξαιρώ κάποια κομμάτια που είναι “δολοφονικά” στο διαδίκτυο, που είναι ανώνυμα. Στο κομμάτι του Αταμάν, στον κόουτς κάποιοι βιάστηκαν. Ξεχνάνε ότι έχει καταφέρει να κατακτήσει τα πάντα με την Εφές και τον Παναθηναϊκό, ξεχνάνε ότι είναι ένας άνθρωπος που πέρασε μία πολύ δύσκολη περίοδο, έχασε την μητέρα του, έκατσε στον πάγκο. Μετά δεν έφυγε να πάει στην οικογένειά του, έκατσε με τον Κολοσσό. Καμία φορά τα μηδενίζουμε. Η καλόπιστη κριτική μας έκανε καλό. Η κακόπιστη, αν μπορείς να την αντέξεις, κάνει πιο δυνατό. Ο Έργκιν τους έχει εκθέσει ορισμένους. Έχει τον τρόπο να κυβερνήσει ένα καράβι σαν τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι εύκολο με τις απαιτήσεις που υπάρχουν. Αν δεν ταιριάζαμε δεν θα συμπεθεριάζαμε με τον Αταμάν σαν Παναθηναϊκός. Ο Παναθηναϊκός είναι συναισθηματικός οργανισμός, όχι επιχειρηματικός. Έχει κάνει τεράστια άλματα προόδου στο επιχειρείν, παραμένει συναισθηματική ομάδα με τον ρόλο της οικογένειας. Μέσα στην οικογένεια υπάρχουν και ξεσπάσματα και κακές στιγμές. Το θέμα είναι να είσαι ενωμένος και να τα διαχειρίζεσαι».

Για τα εισιτήρια του FInal-Four: «Θα ασχοληθώ μόνο αν προκριθεί ο Παναθηναϊκός».

Για τα sold-out: «Από την πρώτη αγωνιστική γίνεται αυτό. Είναι πρωτοφανές. Ο Παναθηναϊκός είναι πρώτος στην Ευρωλίγκα. Η στήριξη του κόσμου είναι τρομερή, συγκολινιστική. Καμία φορά δίνει το μπουστάρισμα που χρειάζεσαι όταν δέχεσαι σκληρή κριτική».

Για την τετράδα του Final-Four: «Δεν το κάνω αλλά δεν νομίζω να δούμε μεγάλες εκπλήξεις. Πιστεύω οι ομάδες που είναι να πάνε θα πάνε».

Για το ματς στο ΣΕΦ: «Πολύ μεγάλο ντέρμπι για τις δύο ομάδες. Τεράστια κίνητρο από τις δύο ομάδες. Ο Ολυμπιακός θα έχει μεγάλο κίνητρο μετά την ήττα στον τελικό του Κυπέλλο. Εμείς θα έχουμε κίνητρο και για βαθμολογικούς λόγους αλλά πάντα έχουμε όταν παίζουμε με τον Ολυμπιακό. Να τελειώσει το σημερινό ματς, να είμαστε σοβαροί, να πάρουμε το αποτέλεσμα που θέλουμε και μετά συζητάμε για τον Παναθηναϊκό».