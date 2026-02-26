Βικτόρια Πλζεν - Παναθηναϊκός: Έφερε στα ίσια (1-1) το ματς ο Σπάτσιλ - Νέα κακή εκτίμηση Λαφόν

INTIME SPORTS

Οnsports Team

Στην απόλυτη ισορροπία επέστρεψε το ζευγάρι της Βικτόρια Πλζεν με τον Παναθηναϊκό με τη συμπλήρωση μίας ώρας στη ρεβάνς της Τσεχίας.

Μία ακόμα κακή εκτίμηση του Αλμπάν Λαφόν «πλήρωσε» το «τριφύλλι» στις δύο αναμετρήσεις με την Βικτόρια Πλζεν για τα play offs του Europa League, τη στιγμή που ο Ανδρέας Τετέι κάνει… όργια κόντρα στους Τσέχους.

Συγκεκριμένα, στο 62ο λεπτό του επαναληπτικού, ο Παναθηναϊκός είδε το προβάδισμά του να… εξανεμίζεται, όταν η Βικτόρια Πλζεν ισοφάρισε με… δράστη τον Σπάτσιλ, αλλά και μεγάλη ευθύνη του Αλμπάν Λαφόν.

Ο Αφρικανός τερματοφύλακας δεν έκανε σωστή εκτίμηση της φάσης, έπειτα από κόρνερ του Χροσόβσκι, η μπάλα πέρασε από πάνω του και στο δεύτερο δοκάρι ο Σπάτσιλ με κεφαλιά ισοφάρισε 1-1.