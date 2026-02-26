Ομάδες

Στο T-Center ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αποθεώθηκε από τον κόσμο
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 26 Φεβρουαρίου 2026, 21:29
EUROLEAGUE

Στο T-Center ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αποθεώθηκε από τον κόσμο

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR βρίσκεται στο T-Center για να παρακολουθήσει από κοντά τις προσπάθειες της ομάδας του για νίκη επί της Παρί. 

Ο Παναθηναϊκόις δίνει μια πολύ σημαντική "μάχη" για τη EuroLeague, όπου η νίκη κόντρα στην Παρί είναι... μονόδρομος και ο Εργκίν Αταμάν και οι παίκτες τους χρειάζονται όλη τη βοήθεια και τη συμπαράσταση που μπορούν να έχουν. 

Ο κόσμος της ομάδας για μία ακόμα φορά έκανε το χρές του, γεμίζοντας ασφυκτικά το Telekom Center Athens και πραγματοποιώντας ένα ακόμα sold out, αλλά απόψε οι "πράσινοι" θα έχουν επιπλέον βοήθεια. 

Εδώ και λίγη ώρα στο γήπεδο του Παναθηναϊκού βρίσκεται ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ο οποίος παρακολουθεί από κοντά τις προσπάθειες της ομάδας του για να προθέσει μία ακόμα νίκη στο ενεργητικό της και να φτάσει ένα βήμα πιο κοντά στον μεγάλο της στόχο. 

Μάλιστα ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος μόλις έκανε την εμφάνισή του στο γήπεδο πήγε στο παρκέ και χαιρέτησε έναν προς έναν τους παίκτες του Παναθηναϊκού και όλα τα μέλη της ομάδας και στη συνέχεια πήγε στην σουίτα του. 

Μόλις ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ έγινε αντιληπτός αποθεώθηκε από τους 18.000 και πλέον φίλους του τριφυλλιού που βρίσκονται στο γήπεδο, φωνάζοντας ρυθμικά το όνομά του και ζητώντας παράλληλα το 8ο ευρωπαϊκό. 

 



