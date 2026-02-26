Ομάδες

Άρης: Βγήκε το «διαζύγιο» με Χιμένεθ - Ανακοινώνεται ο Γρηγορίου
Eurokinissi Sports
Οnsports Team 26 Φεβρουαρίου 2026, 19:55
SUPER LEAGUE / Άρης

Άρης: Βγήκε το «διαζύγιο» με Χιμένεθ - Ανακοινώνεται ο Γρηγορίου

Τη λύση της συνεργασίας με τον Μανόλο Χιμένεθ με κάθε… επισημότητα ανακοίνωσε ο Άρης.

Το χρονικό ενός προαναγγελθέντος… διαζυγίου «γράφτηκε» και επίσημα το απόγευμα της Πέμπτης (26/02) μια και η «κίτρινη» ΠΑΕ ανακοίνωσε τη λύση της συνεργασίας με τον Ισπανό τεχνικό.

Αναλυτικά, στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Η ΠΑΕ Άρης ανακοινώνει την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον προπονητή Μανόλο Χιμένεθ και του εύχεται καλή συνέχεια».

Ανακοινώνεται ο Γρηγορίου

Η ανακοίνωση του «διαζυγίου» του Ισπανού κόουτς με τους Θεσσαλονικείς ανοίγει τον… δρόμο για την επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ο Έλληνας τεχνικός έχει ήδη ξεκινήσει το… έργο του στην ομάδα της Μακεδονίας και αυτό που απομένει είναι η επίσημη ανακοίνωση.



