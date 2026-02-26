Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Βικτόρια Πλζεν - Παναθηναϊκός: Το κάρφωσε ο Τετέι! Τρίτο γκολ κόντρα στους Τσέχους
Eurokinissi Sports
Οnsports Team 26 Φεβρουαρίου 2026, 20:06
EUROPA LEAGUE / Βικτόρια Πλζεν / Παναθηναϊκός

Βικτόρια Πλζεν - Παναθηναϊκός: Το κάρφωσε ο Τετέι! Τρίτο γκολ κόντρα στους Τσέχους

Προβάδισμα στον επαναληπτικό της Τσεχίας έδωσε ο Ανδρέας Τετέι στον Παναθηναϊκό.

Ασταμάτητος απέναντι στην Βικτόρια Πλζεν εμφανίζεται ο Έλληνας διεθνής επιθετικός, καθώς το απόγευμα της Πέμπτης (26/02) πλήγωσε για μία ακόμα φορά την εστία των Τσέχων, ανοίγοντας το σκορ στην ρεβάνς του Παναθηναϊκού για τα play offs του Europa League.

Ο Ανδρέας Τετέι μετά τα δύο γκολ που σημείωσε στον πρώτο αγώνα των δύο ομάδων στο ΟΑΚΑ, πριν από μία εβδομάδα, βρήκε δίχτυα και στα πρώτα λεπτά της ρεβάνς στην Τσεχία, δίνοντας το προβάδισμα στο «τριφύλλι».

Συγκεκριμένα, στο 9ο λεπτό ο Έλληνας διεθνής επιθετικός έγινε κάτοχος της μπάλας από την πάσα του Τουμπά, άλλαξε ιδανικά με τον Ταμπόρδα και με ιδανικό πλασέ νίκησε τον Βιγκέλε, γράφοντας το 1-0 για τον Παναθηναϊκό.

UEL: Βικτόρια Πλζεν-Παναθηναϊκός | Το 0-1 πάλι με τον Τετέι!



Ροή ειδήσεων

EUROPA LEAGUE
LIVE Θέλτα – ΠΑΟΚ: Η μονομαχία του «Δικεφάλου» στο Βίγκο
18 λεπτά πριν LIVE Θέλτα – ΠΑΟΚ: Η μονομαχία του «Δικεφάλου» στο Βίγκο
EUROLEAGUE
Κοντός: «Δε θα γίνει άλλη μεταγραφή, το ρόστερ του Παναθηναϊκού είναι υπερπλήρες!»
22 λεπτά πριν Κοντός: «Δε θα γίνει άλλη μεταγραφή, το ρόστερ του Παναθηναϊκού είναι υπερπλήρες!»
EUROLEAGUE
LIVE Παναθηναϊκός – Παρί: Η αναμέτρηση του Telekom Center Athens
34 λεπτά πριν LIVE Παναθηναϊκός – Παρί: Η αναμέτρηση του Telekom Center Athens
EUROLEAGUE
Στο T-Center ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αποθεώθηκε από τον κόσμο
35 λεπτά πριν Στο T-Center ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, αποθεώθηκε από τον κόσμο
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved