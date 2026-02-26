Ομάδες

Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός: Η ενδεκάδα που επιλέγει ο Μπενίτεθ για το μεγάλο ματς
Onsports Team 26 Φεβρουαρίου 2026, 18:39
EUROLEAGUE / Βικτόρια Πλζεν / Παναθηναϊκός

Ξανά με δίδυμο Μπακασέτα-Ρενάτο Σάντσες οι «πράσινοι» απέναντι στους Τσέχους, βασικός και ο Ζαρουρί για τη σπουδαία ρεβάνς της Τσεχίας.

Ο Παναθηναϊκός έτοιμος να… ριχτεί στη «μάχη» για την πρόκριση απέναντι στη Βικτόρια Πλζεν. Οι «πράσινοι» θέλουν νίκη για την πρόκριση, μετά το 2-2 του πρώτου αγώνα στην Αθήνα. Ο Ράφα Μπενίτεθ όπως ήταν αναμενόμενο, διατηρεί παράταξη με τρία στόπερ (3-4-2-1).

Κάτω απ’ τα δοκάρια ο Λαφόν. Στην άμυνα τριάδα με Κάτρη, Ίνγκασον και Τουμπά. Καλάμπρια δεξιά και Κυριακόπουλος αριστερά.

Στον άξονα της μεσαίας γραμμής, όπως και στο πρώτο ματς ξεκινούν οι Μπακασέτας και Ρενάτο Σάντσες. Ταμπόρδα και Ζαρουρί οι δύο που θα δίνουν βοήθειες στον Τεττέι που θα είναι κορυφή στην επίθεση.

Στον πάγκο για το «τριφύλλι» οι: Κότσαρης, Γείτονας, Ερνάντεθ, Αντίνο, Τσέριν, Πελίστρι, Τζούριτσιτς, Σφιντέρσκι, Πάντοβιτς.



