Βόλεϊ: Ο Παναθηναϊκός απέκλεισε τον ΠΑΟΚ και πέρασε στο Final-4 του Κυπέλλου

Onsports Team

Οι «πράσινοι» ήταν ανώτεροι στο παιχνίδι του Μετς και επικράτησαν 3-1 σετ του «Δικέφαλου», συνεχίζοντας στην τετράδα του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Παναθηναϊκός στο Final-4 του Κυπέλλου βόλεϊ, ο ΠΑΟΚ εκτός. Οι «πράσινοι» επικράτησαν στο Μετς με 3-1 σετ, σε ένα παιχνίδι ντέρμπι. Οι γηπεδούχοι ήταν ανώτεροι και με κορυφαίο τον εξαιρετικό Γκάσμαν, έφτασαν στη νίκη-πρόκριση και συνεχίζουν τη διεκδίκηση του τροπαίου.

Πλέον, ο δρόμος είναι ανοιχτός για το τρόπαιο, καθώς στο Final 4 δεν είναι ούτε ο Ολυμπιακός, ούτε ο Μίλωνας. Ο Παναθηναϊκός στον ημιτελικό θα παίξει με τον ΟΦΗ, ενώ το άλλο ζευγάρι είναι Φλοίσβος-Πανιώνιος.

Στο πρώτο σετ το «τριφύλλι» είχε προβάδισμα 14-10. Ο ΠΑΟΚ ισοφάρισε σε 14-14, με τον Παναθηναϊκό να ξεφεύγει ξανά (18-14). Το σετ οδηγήθηκε στο 21-19 στην τελική του ευθεία, με τους «πράσινους» να το κατακτούν 25-21.

Ο Παναθηναϊκός είχε προβάδισμα τριών πόντων στην αρχή του δεύτερου σετ, αλλά ο ΠΑΟΚ αντέδρασε και πέρασε μπροστά 9-10. Ο «δικέφαλος» πήγε μπροστά με 16-18 στην τελική ευθεία, αλλά ένα σερί 5-0 έφερε το 21-18 για τον Παναθηναϊκό. Ο ΠΑΟΚ όμως από το 22-20 άρχισε την αντεπίθεσή του και πέρασε μπροστά, για να πάρει το σετ 23-25 ισοφαρίζοντας σε 1-1.

Το τρίτο σετ ήταν κι αυτό ντέρμπι, φτάνοντας στο 15-15. Το ματς πήγε στο 20-19, με τον Γκάσμαν και τα σερβίς του να κάνουν τη διαφορά. Πηγαίνοντας το σετ στο 24-20 για να γίνει «πράσινο» με 25-21.

Στο τέταρτο σετ ο Παναθηναϊκός διατηρούσε προβάδισμα, με τον ΠΑΟΚ να μένει κοντά μέχρι το 13-12. Οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα 20-16 σε κρίσιμο σημείο, το ανέβασαν στο 22-17 και 24-18, φτάνοντας στην κατάκτησή του και στην πρόκριση με 25-21 για το 3-1 σετ.

Τα σετ (3-1): 25-21, 23-25, 25-22, 25-21

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Βόλεϊ Ανδρών έχουν ως εξής:

ΟΦΗ-Φοίνικας Σύρου 3-2 (22-25, 25-23, 17-25, 25-12, 15-12)

Φλοίσβος-Μίλων 3-2 (25-17, 21-25, 27-25, 24-26, 15-13)

Καλαμάτα 80-Πανιώνιος 2-3 (25-22, 25-19, 23-25, 21-25, 16-18)

Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ 3-1 (25-21, 23-25, 25-21, 25-21)