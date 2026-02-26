Με Ναν η 12άδα του Παναθηναϊκού κόντρα στην Παρί

Με τον Κέντρικ Ναν κανονικά στην 12άδα του θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι της 29ης αγωνιστικής της Euroleague κόντρα στην Παρί.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR υποδέχεται το βράδυ της Πέμπτης (26/2, 21:45) την Παρί για την 29η αγωνιστική της EuroLeague, θέλοντας να επιστρέψει και στις ευρωπαϊκές επιτυχίες μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας.

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις θα κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα του Τριφυλλιού τόσο στην Ευρωλίγκα, όσο και στο Telekom Center Athens και βρέθηκε πολύ νωρίς στο γήπεδο της ομάδας του.

Οι υπόλοιποι 11 που συνθέτουν την 12άδα με την οποία θα παραταχθεί ο Παναθηναϊκός έφτασαν λίγο πριν τις 8μ.μ. στο γήπεδο. Ανάμεσά τους και ο Κέντρικ Ναν, ο οποίος ταλαιπωρήθηκε από ίωση τα τελευταία 24ώρα, αλλά θα προσπαθήσει να αγωνιστεί κανονικά απόψε.

Εκτός είναι οι Βασίλης Τολιόπουλος και Αλέξανδρος Σαμοντούροφ, που έχουν ενσωματωθεί με την Εθνική για τα παιχνίδια των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου κόντρα στο Μαυροβούνιο. Εκεί που θα πάνε το πρωί της Παρασκευής (27/2) και οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης.

Εκτός είναι ο Ματίας Λεσόρ, που είναι τιμωρημένος από την αναμέτρηση με τη Φενέρμπαχτσε, αλλά και ο Όμερ Γιούρτσεβεν, που είναι με την εθνική Τουρκίας, ενώ ο Εργκίν Αταμάν επέλεξε να αφήσει εκτός και τον Μάριους Γκριγκόνις.

Η 12άδα του Παναθηναϊκού: Σορτς, Καλαϊτζάκης, Όσμαν, Χολμς, Σλούκας, Χέιζ-Ντέιβις, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Ναν, Φαρίντ, Ερνανγκόμεθ, Μήτογλου.