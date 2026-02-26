Ανατροπή δεδομένων με Ναν -Εκτός δωδεκάδας

Ο Κέντρικ Ναν τελικά έμεινε εκτός δωδεκάδας, καθώς δεν ήταν σε θέση να αγωνιστεί και τη θέση του πήρε ο Μάριους Γκριγκόνις.

Ολική ανατροπή δεδομένων με τον Κέντρικ Ναν καθώς παρά το γεγονός ότι αρχικά ήταν στη δωδεκάδα της ομάδας για την αποψινή αναμέτρηση με την Παρί, μετά από λίγο οι άνθρωποι της ομάδας αποφάσισαν να προχωρήσουν σε αλλαγή, αντικαθιστώντας τον με τον Μάριους Γκριγκόνις.

Ο αθλητής του Παναθηναϊκού δεν ένιωθε καλά τα τελευταία λεπτά, εξετάστηκε εκ νέου από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας και αποφασίστηκε να μείνει εκτός για να προφυλαχθεί.

Ο Ναν τις τελευταίες ημέρες είχε προσβληθεί από ίωση που μάλιστα τον "οδήγησε" και στο νοσοκομείο αλλά σήμερα το πρωί η κατάστασή του φάνηκε να καλυτερεύει αρκετά και γι αυτό αρχικά αποφασίστηκε να είναι στη δωδεκάδα. Τελικά με τον ίδιο να μην αισθάνεται καλά πάρθηκε η απόφαση να μείνει εκτός έτσι ώστε να μην υπάρξει κανένα ρίσκο.