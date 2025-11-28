Ομάδες

Εθνική Τουρκίας: Τετ α τετ Αταμάν - Ερντογάν
Οnsports Τeam 28 Νοεμβρίου 2025, 11:29
MUNDOBASKET

Εθνική Τουρκίας: Τετ α τετ Αταμάν - Ερντογάν

Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν επισκέφτηκε τα αποδυτήρια της Εθνικής Τουρκίας, μετά τη νίκη επί της Βοσνίας για τα προκριματικά του MundoBasket 2027.

Με το δεξί ξεκίνησε τις υποχρεώσεις της στα «παράθυρα» η φιναλίστ του τελευταίου Eurobasket, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να επικρατεί της Βοσνίας.

Αμέσως μετά το τέλος του αγώνα η ομάδα δέχθηκε την επίσκεψη του προέδρου της χώρας στα αποδυτήρια, με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να έχει την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα μέλη της ομάδας.

Όπως είναι φυσιολογικό και αναμενόμενο ο Τούρκος Πρόεδρος είχε μακρά και θερμή συνομιλία με τον Εργκίν Αταμάν, με τον οποίο διατηρεί στενή σχέση, ενώ τα είπε και με τον Τσέντι Όσμαν ο οποίος δεν αγωνίστηκε λόγω του τραυματισμού του, σε αντίθεση με τον Ομέρ Γιούρτσεβεν ο οποίος επέστρεψε σε αγωνιστική δράση.

 



