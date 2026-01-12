Από τη Euroleague στο Eurocup: Ο Σερτάκ Σανλί υπογράφει στην Μπεσίκτας

Onsports Team

Αποχαιρετά την Ντουμπάι και τη Euroleague ο Σερτάκ Σανλί και ετοιμάζεται να επιστρέψει στην Μπεσίκτας, τη φανέλα της οποίας είχε φορέσει τη διετία 2016-18.

Η ομάδα της Κωνσταντινούπολης βρίσκεται σε προχωρημένες διαπραγματεύσεις με τη διοίκηση του συλλόγου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Η Μπεσίκτας «τρέχει» για να προλάβει την προθεσμία για την απόκτηση νέων παικτών στο Eurocup, η οποία εκπνέει την Τρίτη (13/01).

Σε περίπτωση που δεν υπάρξει κάποιο απρόοπτο, η τουρκική ομάδα αναμένεται να ανακοινώσει τις επόμενες ώρες την προσθήκη του 34χρονου Τούρκου διεθνή σέντερ.

Ο Σανλί αγωνίστηκε σε 7 αναμετρήσεις κατά την τρέχουσα σεζόν στη Euroleague με τη φανέλα της Ντουμπάι, μετρώντας 2,4 πόντους, 0,7 ριμπάουντ, και 1,4 βαθμούς μέσο όρο στο σύστημα αξιολόγησης.