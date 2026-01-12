Ομάδες

Η «πτήση» του Σαμοντούρφ τον έστειλε στην κορυφή (vid)
Οnsports Τeam 12 Ιανουαρίου 2026, 16:55
BASKET LEAGUE / Παναθηναϊκός

Η «πτήση» του Σαμοντούρφ τον έστειλε στην κορυφή (vid)

Το εντυπωσιακό κάρφωμα του Αλέξανδρου Σαμοντούρφ, στη χθεσινή νίκη των «πράσινων» επί του Περιστερίου, βρέθηκε στην πρώτη θέση του Top-10 της Stoiximan GBL.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην έθελξε με την απόδοσή του, κατά τη διάρκεια της χθεσινής αναμέτρησης με το Περιστέρι και να ανάγκασε τον Εργκίν Αταμάν να μιλήσει με σκληρή γλώσσα για την νοοτροπία των παικτών του και να ακυρώσει το σημερινό ρεπό, υπήρξαν όμως και κάποιες στιγμές που έκαναν τον κόσμο της ομάδας να χαμογελάσει. 

Μία από τις στιγμές αυτές ήταν το εντυπωσιακό κάρφωμα του Αλέξανδρου Σαμοντούροφ, ο οποίος λίγο έλειψε να... γκρεμίσει την μπασκέτα του Περιστερίου και μάλιστα με το κάρφωμα αυτό βρέθηκε στην κορυφή του Top-10 της αγωνιστικής για τη Stoiximan GBL. 

Δείτε τις καλύτερες φάσεις:



