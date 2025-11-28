Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς: Τα highlights από τη σπουδαία νίκη των «πράσινων»

Onsports Team

Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς : Δείτε τα highlights από τη νίκη των «πράσινων» με 2-1 για την 5η αγωνιστική του Europa League.

Την τρίτη νίκη του στη League Phase του Europa League πανηγύρισε ο Παναθηναϊκός, επικρατώντας της Στουρμ Γκρατς με 2-1 στο ΟΑΚΑ στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής, αναρριχήθηκε κι άλλο στη βαθμολογία κι έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για την πρόκρισή του στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης «κρυφοβλέποντας» πλέον ακόμη και την πρώτη οκτάδα που οδηγεί απευθείας στους «16».

Το υπέροχο γκολ του Ντάβιντε Καλάμπρια στο 74’ χάρισε στον Παναθηναϊκό το μεγάλο «τρίποντο».

Ο Σφιντέρσκι άνοιξε το σκορ στο 18’, ενώ η αυστριακή ομάδα ισοφάρισε με ένα τρομερό γκολ του Κιτεϊσβίλι στο 34’.

Δείτε τα highlights της αναμέτρησης Παναθηναϊκός - Στουρμ Γκρατς: