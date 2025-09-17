Ομάδες

Παναθηναϊκό σουβλάκι με την υπογραφή Ρογκαβόπουλου και Γκραντ - Δείτε βίντεο
Αποστολή στην Αυστραλία: Ηλίας Λαλιώτης 17 Σεπτεμβρίου 2025, 09:06
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκό σουβλάκι με την υπογραφή Ρογκαβόπουλου και Γκραντ - Δείτε βίντεο

Μια διαφορετική εμπειρία έζησαν οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Τζέριαν Γκραντ στην Αυστραλία.

Ο Παναθηναϊκός αποτελεί πόλο έλξης για τους Έλληνες της Αυστραλίας.

Το μεσημέρι της Τετάρτης (17/9) μετά από πρόσκληση του ελληνικού ψητοπωλείου Stalactites, βρέθηκαν εκεί οι Νίκος Ρογκαβόπουλος και Τζέριαν Γκραντ.

Το συγκεκριμένο εστιατόριο, που είναι γνωστό και από την παλιά επιτυχημένη σειρά «Είσαι το ταίρι μου», ανήκει σε φίλαθλο του Παναθηναϊκού και είχε ντυθεί σε ανάλογο στιλ για την περίσταση.

souvlakia rogka grant1

Οι δύο παίκτες του «τριφυλλιού», μάλιστα, κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν μια μεγάλη πρόκληση. Να τυλίξουν το σπέσιαλ έδεσμα του μαγαζιού, τo PAO Souvlaki, το οποίο έχει δημιουργηθεί με αφορμή την παρουσία των πράσινων στην Αυστραλία για το τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος».

Έτσι, πέρασαν πίσω από τον πάγκο και με τη βοήθεια του ψήστη του μαγαζιού δημιούργησαν τα δικά τους σουβλάκια! Ο Ρογκαβόπουλος μπήκε πιο γρήγορα στο κλίμα, αλλά και ο Γκραντ το διασκέδασε πολύ, ενώ στο τέλος δοκίμασαν τις δημιουργίες τους.

souvlakia rogka grant5

Δείτε το απολαυστικό βίντεο:



