Βαλένθια - Παναθηναϊκός AKTOR: Ντύνεται στα πορτοκαλί η «Roig Arena»
Στα «πορτοκαλί» αναμένεται να ντυθεί η «Roig Arena» για το Game 5 κόντρα στον Παναθηναϊκό AKTOR, με τη Βαλένθια να αφήνει σε κάθε θέση ένα μπλουζάκι.
Σε όλες τις θέσεις της Roig Arena έχουν μοιραστεί πορτοκαλί μπλουζάκια που φέρνουν τη φιγούρα του Πέδρο Μαρτίνεθ, με την αναγραφή «θα είναι μακρύς ο δρόμος».
Στο ποστάρισμά της, η ισπανική ομάδα κάλεσε τους φιλάθλους να βρεθούν από νωρίς στο γήπεδο ενώ εξήγησε ότι θα πάρουν μπλουζάκια και όσοι παρακολουθήσουν την αναμέτρηση μέσα από το αμφιθέατρο.