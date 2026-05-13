Ανακοινώθηκε η υπερειδική του ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις 2026

Εκκινεί το φετινό ΕΚΟ Ράλλυ Ακρόπολις, με επίκεντρο το Λουτράκι, όπου το Club Hotel Casino Loutraki θα λειτουργήσει ως επιχειρησιακή βάση και η Σχολή Μηχανικού ως χώρος service park.

Η εκκίνηση του αγώνα θα γίνει στην Αθήνα, με τη φετινή υπερειδική διαδρομή να διεξάγεται στο Ελληνικό, μέσα στο πλαίσιο της αστικής ανάπλασης της περιοχής του πρώην αεροδρομίου.

Η επιλογή του χώρου έχει συμβολικό χαρακτήρα, καθώς συνδέεται με την ανάπτυξη της Αθηναϊκής Ριβιέρας και συνεχίζει τη φιλοσοφία των τελευταίων ετών, όπου η διοργάνωση αξιοποιεί εμβληματικά σημεία της πρωτεύουσας. Από το Σύνταγμα το 2021 και το ΟΑΚΑ το 2022, μέχρι την Πλατεία Νερού το 2023, τον Σείριο το 2024 και το Ζάππειο το 2025, κάθε χρονιά επιλέγεται ένας χώρος με ιδιαίτερη ταυτότητα.

Ο διευθυντής του αγώνα, Παύλος Αθανασούλας, ανέφερε πως η εκκίνηση θα δοθεί μέσα στον χώρο της υπερειδικής, ενώ η διαδρομή θα επιτρέπει παράλληλες μονομαχίες δύο αυτοκινήτων, αντίστοιχα με προηγούμενες διοργανώσεις όπως το ΟΑΚΑ.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, με ειδικά διαμορφωμένες ζώνες για τους θεατές. Η μετακίνηση των ομάδων από το Λουτράκι προς το Ελληνικό θα πραγματοποιηθεί με αυτοκινητάμαξες.

Μετά την ολοκλήρωση της υπερειδικής, τα πληρώματα θα μεταφερθούν από τον Πειραιά στην Ιτέα, όπου θα συνεχιστεί το επόμενο πρωί ο αγώνας.