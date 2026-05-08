Γιάνκοβιτς: «Έφτασα στην 20η σεζόν παίζοντας μπάσκετ, πρέπει να κάνω κάτι άλλο»

Ο Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς αποφάσισε να βάλει τέλος στην επαγγελματική του καριέρα, ανακοινώνοντας την αποχώρησή του από την ενεργό δράση σε ηλικία 36 ετών.

Ο έμπειρος φόργουορντ αναφέρθηκε εκτενώς στην απόφασή του, εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν στο να κλείσει το κεφάλαιο της αγωνιστικής του πορείας, ύστερα από πολλά χρόνια παρουσίας στα ελληνικά και ευρωπαϊκά παρκέ.

Παράλληλα, ξεκαθάρισε πως το επόμενο βήμα της ζωής του θα παραμείνει συνδεδεμένο με το μπάσκετ, δείχνοντας την πρόθεσή του να συνεχίσει να δραστηριοποιείται στον χώρο από διαφορετικό πλέον ρόλο.

Αναλυτικά όσα είπε:

Για την απόφασή του να σταματήσει το μπάσκετ:

«Από την ώρα που ανακοίνωσα την απόφασή μου να σταματήσω έχω πάρει 10 μηνύματα να γυρίσω στο άθλημα. Ήμουν αποφασισμένος εδώ και πάρα πολύ καιρό, ίσως και πολύ πριν ξεκινήσει η φετινή προετοιμασία ήξερα ότι έτσι θα γίνει. Για να είμαι ειλικρινής, δεν το έλεγα, το κρατούσα για τον εαυτό μου. Ο κύκλος έκλεισε».

Για τον λόγο που είχε πάρει αυτήν την απόφαση:

«Το σώμα μου μπορούσε να παίξει άλλα τρία χρόνια σε αυτό το επίπεδο χωρίς πρόβλημα. Αυτό που με έκανε να πάρω αυτήν την απόφαση ήταν ότι έφτασα στην 20η σεζόν παίζοντας μπάσκετ, κάνοντας αυτό που λατρεύω και η απόφασή μου είναι πως πρέπει να κάνω κάτι άλλο, φτάνει. Είμαι πολύ γεμάτος».

Για το αν η καριέρα του έκλεισε με τρόπο που θα ήθελε:

«Δεν το είχα σκεφτεί. Ήθελα να ζήσω τη στιγμή, όποια κι αν ήταν αυτή. Νομίζω ότι ήταν μια τέλεια σεζόν σε ένα τέλειο τέλος μπασκετικής καριέρας σαν μπασκετμπολίστας».

Για το τι πήρε από αυτά τα 20 χρόνια του στο μπάσκετ:

«Νομίζω πως ο Βλάντο Γιάνκοβιτς πήρε όλα τα καλύτερα που μπορούσε να πάρει απ’ το μπάσκετ. Πήρα εμπειρίες, φίλους, αδέρφια, κουμπάρους, το μπάσκετ μού έδωσε την ευκαιρία να κάνω και μια οικογένεια στην προσωπική μου ζωή που τη χαίρομαι. Γενικά αυτά που μου έδωσε το μπάσκετ, ο αθλητισμός και ο πρωταθλητισμός δε μπορούσε να μου το δώσει τίποτ’ άλλο στη ζωή μου. Από ‘δω και στο εξής μπορώ να εστιάσω πολύ παραπάνω στην οικογένειά μου και στο τι θα κάνω μετέπειτα. Είμαι 36 και από ‘δω και πέρα ξεκινάει και η ζωή ουσιαστικά».