Σταματά το μπάσκετ ο Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς

Τίτλους τέλους σε μια μακρά και γεμάτη διαδρομή στο επαγγελματικό μπάσκετ έβαλε ο Βλαδίμηρος Γιάνκοβιτς, με την ήττα-αποκλεισμό του Περιστερίου από τον ΠΑΟΚ στα προημιτελικά των πλέι οφ της Greek Basketball League να σηματοδοτεί την τελευταία του εμφάνιση στα παρκέ.

Ο 36χρονος φόργουορντ, μετά από 19 χρόνια καριέρας σε Ελλάδα και εξωτερικό, αποχαιρέτησε την ενεργό δράση με το τέλος της σεζόν στη GBL, κλείνοντας έναν κύκλο που συνδέθηκε με τίτλους, σημαντικές παρουσίες και έντονο αγωνιστικό αποτύπωμα.

Η ανάρτηση του Περιστερίου:

«Δεν είναι εύκολο να γράψεις το τέλος... όταν μιλάς για έναν αρχηγό.

Ο Γιάνκοβιτς δεν αποχαιρέτησε απλώς το μπάσκετ.

Έκλεισε ένα κεφάλαιο γεμάτο πάθος, ιδρώτα, ηγεσία και καρδιά.

Στα 36 του, διάλεξε τη στιγμή μόνος του. Με το κεφάλι ψηλά.

Αμέσως μετά τη μάχη με τον ΠΑΟΚ, εκεί που έδωσε τα πάντα για ακόμη μία φορά, γύρισε προς τον κόσμο... και πήρε πίσω κάτι πολύ μεγαλύτερο από ένα χειροκρότημα: την αγάπη μιας ολόκληρης εξέδρας.

Η αποθέωση δεν ήταν για ένα παιχνίδι.

Ήταν για μια καριέρα.

Και κάπου εκεί, μακριά από τα φώτα…

Στα αποδυτήρια, δεν υπήρχαν λόγια.

Μόνο αγκαλιές. Μόνο βλέμματα. Μόνο σεβασμός.

Γιατί κάποιοι παίκτες δεν φεύγουν ποτέ πραγματικά.

Αφήνουν κομμάτι τους στο παρκέ… και στις καρδιές.

Αρχηγέ, σε ευχαριστούμε».