Παναθηναϊκός AKTOR: Το σχόλιο των «πρασίνων» για την απόσυρση του Γιάνκοβιτς

Το Περιστέρι ανακοίνωσε μέσω βίντεο στα social media τον αποχαιρετισμό του Βλαδίμηρου Γιάνκοβιτς, καθώς το παιχνίδι απέναντι στον ΠΑΟΚ για τα playoffs αποτέλεσε και το τελευταίο της καριέρας του, με τον 36χρονο να βάζει τέλος στην επαγγελματική του πορεία.

Στο σχετικό post της ομάδας σχολίασε και ο Παναθηναϊκός AKTOR, αποχαιρετώντας με τον δικό του τρόπο τον πρώην παίκτη του συλλόγου.

Το σχόλιο του Παναθηναϊκού:

«Ένα όμορφο ταξίδι ολοκληρώθηκε για σένα Γιάνκοβιτς. Σε ευχαριστούμε για την προσφορά σου στην ομάδα μας, αλλά και συνολικά στο ελληνικό μπάσκετ! Σου ευχόμαστε τα καλύτερα στη συνέχεια της ζωής σου και σε ό,τι κι αν επιλέξεις να κάνεις».