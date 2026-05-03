· ΠΑΟΚ · Περιστέρι

ΠΑΟΚ: Χωρίς τον Πάτρικ Μπέβερλι για το παιχνίδι κόντρα στο Περιστέρι

Τις υπηρεσίες του Πάτρικ Μπέβερλι θα στερηθεί ο ΠΑΟΚ για τον πρώτο αγώνα κόντρα στο Περιστέρι για τα προημιτελικά της GBL (3/5, 16:00).

ΠΑΟΚ: Χωρίς τον Πάτρικ Μπέβερλι για το παιχνίδι κόντρα στο Περιστέρι
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στο «Παλατάκι» το Περιστέρι για τον πρώτο αγώνα της σειράς των προημιτελικών της GBL.

Ο Δικέφαλος του Βορρά θα παραταχθεί χωρίς τον Πάτρικ Μπέβερλι στη 12αδα του, με τον Αμερικανό να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στην ποδοκνημική, και να κρίνεται προτιμότερο από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας να μην αγωνιστεί.

Τη φετινή σεζόν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ο Μπέβερλι μετράει κατά μέσο όρο 8.6 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 3.3 ασίστ σε 17 συμμετοχές.

COMMENTS
LATEST NEWS
16:12 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Φαριόλι: «Η Πόρτο είναι ξανά κορυφαία ομάδα»

16:01 GREEK BASKET LEAGUE

LIVE ΠΑΟΚ - Περιστέρι

15:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

UEFA: Το καλεντάρι των Ευρωπαϊκών διοργανώσεων για τη σεζόν 2026-27

15:45 GREEK BASKET LEAGUE

Άρης: «Έφυγε» ο Στέργιος Μπουσβάρος

15:38 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ vs Περιστέρι: Εντυπωσιακές φάσεις των δύο ομάδων από την κανονική περίοδο

15:34 EUROLEAGUE

Βαλένθια: Ηττήθηκε από τη Μανρέσα λίγο πριν το Game 3 με τον Παναθηναϊκό AKTOR

15:29 EUROLEAGUE

Ο Χέιζ - Ντέιβις ήταν ο «μηχανοδηγός» για το 2-0

15:08 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Βαλβέρδε: Έφτασε τα 500 παιχνίδια στον πάγκο της Μπιλμπάο

14:48 SUPER LEAGUE

Γερεμέγεφ: «Υπάρχει απογοήτευση σε όλους, αλλά έχω δει την ομάδα να έχει μάτια δολοφονικά»

14:32 EUROLEAGUE

Χάποελ Τελ Αβίβ: «Ενδιαφέρεται για τον Οκέκε της Ρεάλ Μαδρίτης»

14:11 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπρούνο: «Είχα πολλές ευκαιρίες να φύγω, αλλά η επιτυχία με τη Γιουνάιτεντ είναι κάτι το μοναδικό»

13:46 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Χωρίς τον Πάτρικ Μπέβερλι για το παιχνίδι κόντρα στο Περιστέρι

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας