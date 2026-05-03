ΠΑΟΚ: Χωρίς τον Πάτρικ Μπέβερλι για το παιχνίδι κόντρα στο Περιστέρι

Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται στο «Παλατάκι» το Περιστέρι για τον πρώτο αγώνα της σειράς των προημιτελικών της GBL.

Ο Δικέφαλος του Βορρά θα παραταχθεί χωρίς τον Πάτρικ Μπέβερλι στη 12αδα του, με τον Αμερικανό να ταλαιπωρείται από ενοχλήσεις στην ποδοκνημική, και να κρίνεται προτιμότερο από το ιατρικό επιτελείο της ομάδας να μην αγωνιστεί.

Τη φετινή σεζόν με τη φανέλα του ΠΑΟΚ, ο Μπέβερλι μετράει κατά μέσο όρο 8.6 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 3.3 ασίστ σε 17 συμμετοχές.