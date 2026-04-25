Παναθηναϊκός-Μύκονος 97-76: Με «καυτό» Ρογκαβόπουλο και το μυαλό στη Βαλένθια

Η υποχρέωση βγήκε με τον καλύτερο τρόπο καθώς ο Παναθηναϊκός πήρε την νίκη κόντρα στην Μύκονο, έκανε την παραίτηση συντήρηση, ο Αταμάν έδωσε ανάσες και δεν υπήρξε το παραμικρό απρόοπτο. Ο Παναθηναϊκός “έκλεισε” τη regular season του πρωταθλήματος με την νίκη επί της Μυκόνου με 97-76 και πλέοπν στρέφει την προσοχή του στα playoffs της Euroleague κόντρα στη Βαλένθια.

Κορυφαίος των νικητών ο Νίκος Ρογκαβόπουλος που σταμάτησε στους 15 πόντους με εξαιρετικά στατιστικά και απέδειξε ότι βρίσκεται σε εξαιρετική αγωνιστική κατάσταση.

Πολύ ιδιαίτερο το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό με τους πράσινους ουσιαστικά να μην κυνηγάνε τίποτα από άποψη βαθμολογίας και από την άλλη απολύτως φυσιολογικά το μυαλό να… πετάει για Βαλένθια. Ο Εργκίν Αταμάν είχε όρεξη για rotation χρησιμοποιώντας στην πεντάδα τους Γκριγκόνις και Μήτογλου με τον Γκραντ να είναι ο παίκτης που ξεχώριζε στα πρώτα λεπτά. Η ομάδα της Μυκόνου έβρισκε επιθετικές λύσεις και στο πρώτο τρίλεπτο να είναι μπροστά με 6-7. Ο Γκριγκόνις απάντησε με τρίποντο και ακολούθησε ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος με δύο καρφώματα έκανε το 11-7 με τη συμπλήρωση πέντε λεπτών αγώνα. Ο Απλμπι πέτυχε ένα ακόμα τρίποντο, ο Ναν απάντησε με τον ίδιο τρόπο για το 16-10 και τρία λεπτά πριν από το τέλος της περιόδου ο Γκριγκόνις με το δεύτερο τρίποντο του έστειλε τη διαφορά στους 9 πόντους. Όσο η Μύκονος ήταν εύστοχη από μακριά μεν κοντά στο σκορ, με την τους φιλοξενούμενους αν και βρέθηκαν πίσω στο σκορ με 21-12, με δύο τρίποντα από τον Κάναντι και τον Γερομιχαλό (4/9 συνολικά) μείωσαν σε 21-18, με το δεκάλεπτο να ολοκληρώνεται τελικά στο +7, 25-18.

Άνετα και Ελληνικά ο Παναθηναϊκός

Με τον Εργκίν Αταμάν να συνεχίζει τις αλλαγές και να δίνει χρόνο σε όλους τους παίκτες του ο Παναθηναϊκός άνοιγε τη διαφορά. Ο Ρογκαβόπουλος συνέχιζε να είναι “καυτός”, όπως όλο το τελευταίο διάστημα, ενώ ο Σορτς αποδείκνυε και πάλι πως έχει ανεβάσει κατακόρυφα την αγωνιστική του κατάσταση. Με αυτούς τους δύο να σκοράρουν και τον Λεσόρ να επιστρέφει στη θέση του Σαμοντούροφ και να σκοράρει οι “πράσινοι”προηγήθηκαν με 32-22 και 34-25. Το ξεκίνημα της περιόδου βρήκε τον Απλμπι να τραυματίζεται, πατώντας το πόδι του διαιτητή και να περνάει εκτός, αλλά η Μύκονος δεν το έβαλε κάτι και συνέχισε να προσπαθεί μειώνοντας εκ νέου σε 36-31, στο 15’. Ο Παναθηναϊκός δεν είχε κανέναν λόγο να πανικοβληθεί, “έτρεξε” άμεσα σερί 7-0 και πήγε τη διαφορά στους 12 πόντους, 43-31, με τον Αταμάν να παίζει με πέντε Έλληνας, Τολιόπουλο, Καλαϊτζάκη, Ρογκαβόπουλο, Σαμοντούροφ και Μήτογλου, με τους Τολιόπουλο και Μήτογλου να “γράφουν” το 50-35 που ήταν το σκορ ημιχρόνου.

Χαλαρό τρίτο δεκάλεπτο και η διαφορά στους 16 πόντους

Με χαλαρή διάθεση και από τις δύο πλευρές ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο με τον Παναθηναϊκό και την Μύκονο να να κάνουν αρκετά λάθη και να δυσκολεύονται να φτάσουν στο αντίπαλο καλάθι. Αποτέλεσμα αυτού ήταν το σκορ να μείνει κολλημένο στο 55-41, αλλά δύο τρίποντα από τους πράσινους και συγκεκριμένα από τους Μήτογλου και Γκραντ άνοιξαν τη διαφορά στους 18 πόντους, 61-43, με τη συμπλήρωση 25 λεπτών αγώνα. Ανάλογη και η συνέχεια με τον Παναθηναϊκό να έχει τον έλεγχο και την Μύκονο να προσπαθεί να ρίξει τη διαφορά. Οι “μάχες” του Λεσόρ με τον Καββαδά ήταν εντυπωσιακές με τον Έλληνα παίκτη με συνεχόμενους πόντους να μειώνει σε 62-50, αλλά ο Παναθηναϊκός με τους Σορτς και Ρογκαβόπουλο άνοιξε και πάλι τη διαφορά στους 16 πόντους, 69-53.

Όπως είναι απόλυτα φυσιολογικό τίποτα δε θα μπορούσε να αλλάξει στο τελευταίο δεκάλεπτο με τον Παναθηναϊκό να κάνει… συντήρηση και παρ’ όλα αυτά να ανεβάζει την διαφορά. Με τον Ναν να μένει στα αποδυτήρια για λόγους ξεκούρασης και θεραπείας, εν όψει playoffs, ο Ρογκαβόπουλος συνέχιζε να τα βάζει από.. παντού. Ο Έλληνας παίκτης έστειλε τη διαφορά στους 23 πόντους, 86-63, τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα, με τον ίδιο να φτάνει τους 15 πόντους και να πηγαίνει στον πάγκο με τον κόσμο να τον αποθεώνει.

Τα Δεκάλεπτα: 25-18, 50-35, 69-53, 97-76

