Συντήρηση για Ναν εν όψει Βαλένθια
Onsports Team 25 Απριλίου 2026, 17:28
BASKET LEAGUE

Ο Αμερικανός του Παναθηναϊκού δεν αγωνίζεται στο δεύτερο μέρος κόντρα στην Μύκονο προκειμένου να πάρει ανάσες εν όψει playoffs.

Ο Κέντρικ Ναν μπορεί να βρέθηκε στο αρχικό σχήμα του Παναθηναϊκού, στον σημερινό αγώνα με τη Μύκονο, στο δεύτερο μέρος όμως της αναμέτρησης δεν αγωνίστηκε δευτερόλεπτο. 

Ο Εργκίν Αταμάν αποφάσισε να τον ξεκουράσει και να του δώσει ανάσες εν όψει των αναμετρήσεων με την Βαλένθια με τον Ναν σε όλο το δεύτερο μέρος να μένει στα αποδυτήρια και να κάνει θεραπεία. 



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
BASKET LEAGUE
BASKET LEAGUE
BASKET LEAGUE
