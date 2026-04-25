Ο Αλβέρτης βράβευσε τους αποφοίτους του PAO BC Academy

Τα παιδιά που αποφοίτησαν από την εφηβική ομάδα του Παναθηναϊκού βραβεύτηκαν από τον Φραγκίσκο Αλβέρτη

Μαι ιδιαίτερη στιγμή έλαβε χώρα στο Telekom Center Athens πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης του Παναθηναϊκού με τη Μύκονο.

Πιο συγκεκριμένα, οι αθλητές της PAO BC Academy που αποφοίτησαν από την εφηβική ομάδα βρέθηκαν στο κέντρο του «T-Center» και βραβεύτηκαν από τον Φραγκίσκο Αλβέρτη.

Μία ξεχωριστή στιγμή για τους αθλητές της PAO BC Academy που αποφοίτησαν από την εφηβική μας ομάδα! Σε μία γεμάτη συγκίνηση τελετή, οι κόποι ετών αναγνωρίστηκαν και βραβεύτηκαν από τον European Ambassador του Παναθηναϊκού AKTOR, Φραγκίσκο Αλβέρτη, μπροστά σε προπονητές, φίλους και οικογένειες. Θερμά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά! Είμαστε περήφανοι για όσα έχετε καταφέρει και για όσα έρχονται! Once Green, Always Green!» αναφέρει η ανάρτηση.

Δείτε το βίντεο: