Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 94-101: Τα highlights του ντέρμπι στο Telekom Center Athens

Οnsports Τeam

Ο Παναθηναϊκός AKTOR γνώρισε την ήττα με 101-94 από τον Ολυμπιακό, σε ένα ντέρμπι όπου η διαιτητική τριάδα της ΕΟΚ βρέθηκε στο επίκεντρο των σχολίων για τις αποφάσεις της.

Ακόμη και σε ένα από τα πιο αδιάφορα ντέρμπι των τελευταίων ετών, οι διαιτητές απασχόλησαν με τη στάση τους, καθώς αρχικά επιχείρησαν να επιβάλουν τον έλεγχό τους στο παιχνίδι και στη συνέχεια δέχθηκαν κριτική για επιλογές που επηρέασαν την εξέλιξή του.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR, αγωνιζόμενος με σημαντικές απουσίες, προσπάθησε να παραμείνει ανταγωνιστικός, ωστόσο δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση.

Οι «πράσινοι» παρατάχθηκαν με αρκετές ελλείψεις, επιλέγοντας να προφυλάξουν τους Χουάντσο και Χέιζ-Ντέιβις, ενώ παράλληλα είχαν στραμμένη την προσοχή τους στον «τελικό» της Πέμπτης με τη Χάποελ. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός αξιοποίησε τις συνθήκες, φτάνοντας στη νίκη και διατηρώντας το αήττητο στη Stoiximan GBL.