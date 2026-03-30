Ολυμπιακός: Εξετάσεις για Τζόουνς

Σε ιατρικές εξετάσεις, ούτως ώστε να φανεί ακριβώς το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, θα υποβληθεί την Τρίτη (31/03) ο Ταϊρίκ Τζόουνς.

Στον Ολυμπιακό επικρατεί ανησυχία, καθώς ο Αμερικανός σέντερ ένιωσε ενοχλήσεις λίγο πριν από τη λήξη του ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό AKTOR στο Telekom Center Athens για τη Stoiximan GBL.

Συγκεκριμένα, στα 2:23 πριν το τέλος, με την ομάδα του να προηγείται, ο Τζόουνς έπεσε στο παρκέ και ζήτησε άμεσα αλλαγή. Στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς τον πάγκο εμφανώς επηρεασμένος, κρατώντας την αριστερή του γάμπα, γεγονός που προβλημάτισε το τεχνικό επιτελείο των «ερυθρόλευκων».

Υπενθυμίζεται ότι ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του την αναμέτρηση με τη Βιλερμπάν την Παρασκευή (03/04) για την EuroLeague, με την κατάσταση του παίκτη να παρακολουθείται στενά.