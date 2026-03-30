Γιαννακόπουλος: «32 αγωνιστικές και 2 εκατ. στον Ναν - 3 φορές να πει συγγνώμη ο Ντόρσεϊ»
Οnsports Τeam 30 Μαρτίου 2026, 21:52
BASKET LEAGUE / Παναθηναϊκός

Γιαννακόπουλος: «32 αγωνιστικές και 2 εκατ. στον Ναν - 3 φορές να πει συγγνώμη ο Ντόρσεϊ»

Με νέα του ανάρτηση μετά το τέλος του ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε για το επεισόδιο που σημειώθηκε μεταξύ του Κέντρικ Ναν και του Τάιλερ Ντόρσεϊ.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σχολίασε όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός, εστιάζοντας στο περιστατικό ανάμεσα στους δύο παίκτες.

Αναλυτικά όσα ανέφερε στην ανάρτησή του:

«Πρωταπριλιάτικο

32 αγωνιστικές και 2 εκ στον Ναν… 4 αγώνες κεκλεισμένων η ομάδα και μία μέρα νηστικός ο Φρι

3 φορές να πει συγγνώμη και 1000 ευρώ ο Ντόρσεϊ».

Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 94-101: Τα highlights του ντέρμπι στο Telekom Center Athens
21 λεπτά πριν Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός 94-101: Τα highlights του ντέρμπι στο Telekom Center Athens
BASKET LEAGUE
Ολυμπιακός: Εξετάσεις για Τζόουνς
47 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Εξετάσεις για Τζόουνς
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Πένθος στο αγγλικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο θρυλικός τερματοφύλακας, Τόνι Γκόντεν
1 ώρα πριν Πένθος στο αγγλικό ποδόσφαιρο: Πέθανε ο θρυλικός τερματοφύλακας, Τόνι Γκόντεν
BASKET LEAGUE
Γιαννακόπουλος: «32 αγωνιστικές και 2 εκατ. στον Ναν - 3 φορές να πει συγγνώμη ο Ντόρσεϊ»
1 ώρα πριν Γιαννακόπουλος: «32 αγωνιστικές και 2 εκατ. στον Ναν - 3 φορές να πει συγγνώμη ο Ντόρσεϊ»
Όλες οι ειδήσεις
