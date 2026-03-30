Γιαννακόπουλος: «32 αγωνιστικές και 2 εκατ. στον Ναν - 3 φορές να πει συγγνώμη ο Ντόρσεϊ»
Με νέα του ανάρτηση μετά το τέλος του ντέρμπι ανάμεσα σε Παναθηναϊκό AKTOR και Ολυμπιακό, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος τοποθετήθηκε για το επεισόδιο που σημειώθηκε μεταξύ του Κέντρικ Ναν και του Τάιλερ Ντόρσεϊ.
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μέσα από τον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, σχολίασε όσα συνέβησαν στην αναμέτρηση Παναθηναϊκός AKTOR - Ολυμπιακός, εστιάζοντας στο περιστατικό ανάμεσα στους δύο παίκτες.
Αναλυτικά όσα ανέφερε στην ανάρτησή του:
«Πρωταπριλιάτικο
32 αγωνιστικές και 2 εκ στον Ναν… 4 αγώνες κεκλεισμένων η ομάδα και μία μέρα νηστικός ο Φρι
3 φορές να πει συγγνώμη και 1000 ευρώ ο Ντόρσεϊ».