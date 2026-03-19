Greek Basketball League: Ορίστηκαν τα ματς Περιστέρι-Άρης και ΠΑΟΚ-Άρης

Η Greek Basketball League προχώρησε στον ορισμό δύο αναμετρήσεων που είχαν αναβληθεί στο πλαίσιο του ελληνικού πρωταθλήματος.

Πρόκειται για το ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη Betsson για την 21η αγωνιστική, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Απριλίου στις 18:00, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ. Υπενθυμίζεται πως το παιχνίδι είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 14 Μαρτίου.

Παράλληλα, η αναμέτρηση Περιστέρι Betsson – Άρης Betsson για τη 15η αγωνιστική θα διεξαχθεί την 1η Απριλίου στις 17:00, επίσης με μετάδοση από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, ενώ αρχικά ήταν ορισμένη για τις 17 Ιανουαρίου.