Greek Basketball League: Ορίστηκαν τα ματς Περιστέρι-Άρης και ΠΑΟΚ-Άρης
Onsports Team 19 Μαρτίου 2026, 14:48
BASKET LEAGUE

Η Greek Basketball League προχώρησε στον ορισμό δύο αναμετρήσεων που είχαν αναβληθεί στο πλαίσιο του ελληνικού πρωταθλήματος.

Πρόκειται για το ντέρμπι ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Άρη Betsson για την 21η αγωνιστική, το οποίο θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15 Απριλίου στις 18:00, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ. Υπενθυμίζεται πως το παιχνίδι είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 14 Μαρτίου.

Παράλληλα, η αναμέτρηση Περιστέρι Betsson – Άρης Betsson για τη 15η αγωνιστική θα διεξαχθεί την 1η Απριλίου στις 17:00, επίσης με μετάδοση από την ΕΡΤ 2 ΣΠΟΡ, ενώ αρχικά ήταν ορισμένη για τις 17 Ιανουαρίου.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Εθνική Ελλάδας: Βγαίνουν τα εισιτήρια με Παραγουάη
14 λεπτά πριν Εθνική Ελλάδας: Βγαίνουν τα εισιτήρια με Παραγουάη
EUROLEAGUE
Με Ναν η προπόνηση του Παναθηναϊκού
18 λεπτά πριν Με Ναν η προπόνηση του Παναθηναϊκού
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Ολυμπιακός: Κλήθηκε στην εθνική ο Ελ Κααμπί
33 λεπτά πριν Ολυμπιακός: Κλήθηκε στην εθνική ο Ελ Κααμπί
ΣΠΟΡ
Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ στηρίζει την αθλήτρια Κατερίνα Παπαδιώτη
37 λεπτά πριν Το φυσικό μεταλλικό νερό ΒΙΚΟΣ στηρίζει την αθλήτρια Κατερίνα Παπαδιώτη
