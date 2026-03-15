AEK: Επίσημο! Επέκτεινε το συμβόλαιο του Γκρεγκ Μπράουν

Η ΑΕΚ ανακοίνωσε την επέκταση του συμβολαίου του Γκρεγκ Μπράουν, ο οποίος θα συνεχίσει να φοράει τα «κιτρινόμαυρα» και τη σεζόν 2026/27.

Οι δύο πλευρές έδωσαν τα χέρια για την υπογραφή νέου συμβολαίου, με την «Ένωση» να ανακοινώνει τη συμφωνία το απόγευμα της Κυριακής (15/03).

Ο Αμερικανός ψηλός κατάφερε να πείσει τον Ντράγκαν Σάκοτα για την αξία του, μέσα σε μόλις 47 ημέρες παρουσίας στην ομάδα.

Στην GBL ο Μπράουν έχει 11.5 πόντους και 7.1 ριμπάουντ, ενώ στο Basketball Champions League μετράει 7.5 πόντους και 5.5 ριμπάουντ ανά αγώνα.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ ΑΕΚ

«Η ΑΕΚ ΒC βρίσκεται στην ευχάριστη θέση ν’ ανακοινώσει, ότι ο Γκρεγκ Μπράουν (Greg Brown III – 24 χρ., 2μ06) υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη «Βασίλισσα» έως το τέλος της περιόδου 2026-2027.

Πέρασαν μόλις 47 ημέρες από το ντεμπούτο του Αμερικανού φόργουορντ (στην αναμέτρηση με Άλμπα Βερολίνου), ωστόσο, αποδείχθηκαν αρκετές για να προχωρήσει ο Οργανισμός στην επέκταση της συνεργασίας της με τον αθλητή.

Στη Stoiximan GΒL, ο Μπράουν έχει «καταγράψει» μέχρι στιγμής κατά μέσο όρο 11.5 πόντους, 7.2 ριμπάουντ, 1 ασίστ και 1 τάπα, και στο BCL 7.5 πόντους, 5.5 ριμπάουντ, 0.8 ασίστ και 1.5 τάπα ανά αγώνα.

Πρόδηλο είναι, ότι η ΑΕΚ BC με την πράξη της αυτή φανέρωσε τις προθέσεις της εν όψει της επόμενης αγωνιστικής περιόδου».