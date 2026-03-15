Σάκοτα: «Ποτέ δεν ήταν στόχος μας η δεύτερη θέση»
Onsports Team 15 Μαρτίου 2026, 18:49
BASKET LEAGUE

Ο Ντράγκαν Σάκοτα σχολίασε την εικόνα της ομάδας του κόντρα στον Παναθηναϊκό αλλά και το γεγονός πως η ΑΕΚ πάλεψε για τη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

O Nτράγκαν Σάκοτα σε δηλώσεις του στην συνέντευξη Τύπου τόνισε ότι η ομάδα του έδειξε δυο πρόσωπα στο ματς, ενώ σημείωσε πως ποτέ δεν ήταν στόχος η 2η θέση. 

Aναλυτικά οι δηλώσεις του: 

«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, κέρδισε δίκαια. Θα θέλαμε να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε, αλλά για διάρκεια 40 λεπτών πρέπει να έχεις και αρκετούς παίκτες το ίδιο καλούς με αυτούς που ξεκίνησαν. Έχουμε και μερικούς που επέστρεψαν από τραυματισμούς και δεν είναι έτοιμοι. Πρέπει να παίξουν και ρισκάραμε. Δείξαμε δύο πρόσωπα. Δεν μου άρεσε ότι παίξαμε ατομικά στο τέλος. Αυτό είναι το παράπονό μου. Ένα παιχνίδι με μόνο 6 λάθη δεν δικαιούται αυτή την διαφορά. Πάρα πολλές βολές. Το μόνο καλό από τις 25 βολές του Παναθηναϊκού είναι ότι είχαμε την ευκαιρία να δυσκολευτούμε. Εις βάρος είδα κάποια, κάποια δεν είδα. Όταν παίζεις με τους μεγάλους, όλα σου φαίνονται διαφορετικά. Καλή συνέχεια στον Παναθηναϊκό, εμείς έχουμε σημαντικά παιχνίδια και έχουμε αισιοδοξία».

Για το αν θα είναι έτοιμος για την Τετάρτη ο Μπράουν: «Πιστεύω θα είναι έτοιμος για την Τετάρτη. Θα του ταίριαζε το παιχνίδι σήμερα. Είναι από τους καλύτερους αμυντικούς μας. Πιστεύω ότι θα τον βοηθήσουν οι θεραπείες να είναι έτοιμος. Και οι υπόλοιποι θα είναι πιο έτοιμοι».

Για το πώς μπορεί να αλλάξει το ότι έπαιζαν ατομικά: «Δε νομίζω ότι θα φανεί κάτι τέτοιο. Με τους Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό υπάρχει μεγάλη διαφορά. Είναι αδύνατο να έχεις την ίδια ένταση 40 λεπτά, όταν κάνεις αλλαγές πέφτει ο ρυθμός. Στο τέλος κάναμε βιαστικές επιθέσεις. Καλό να το δεις, για να το διορθώσεις. Παίζοντας με τις μεγάλες ομάδες, μαθαίνεις πολλά. Πρέπει τα παιδιά να μάθουν πως μόνο όταν παθαίνουν, τότε μαθαίνουν. Να κρατήσουμε την εικόνα του πρώτου ημιχρόνου, που ούτε αυτά τα ποσοστά είναι η πραγματικότητα. Όμως μοιράσαμε σωστά την μπάλα».
 
 


