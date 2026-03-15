Σάκοτα: «Ποτέ δεν ήταν στόχος μας η δεύτερη θέση»

Aναλυτικά οι δηλώσεις του:
«Συγχαρητήρια στον Παναθηναϊκό, κέρδισε δίκαια. Θα θέλαμε να παίξουμε όσο καλύτερα μπορούμε, αλλά για διάρκεια 40 λεπτών πρέπει να έχεις και αρκετούς παίκτες το ίδιο καλούς με αυτούς που ξεκίνησαν. Έχουμε και μερικούς που επέστρεψαν από τραυματισμούς και δεν είναι έτοιμοι. Πρέπει να παίξουν και ρισκάραμε. Δείξαμε δύο πρόσωπα. Δεν μου άρεσε ότι παίξαμε ατομικά στο τέλος. Αυτό είναι το παράπονό μου. Ένα παιχνίδι με μόνο 6 λάθη δεν δικαιούται αυτή την διαφορά. Πάρα πολλές βολές. Το μόνο καλό από τις 25 βολές του Παναθηναϊκού είναι ότι είχαμε την ευκαιρία να δυσκολευτούμε. Εις βάρος είδα κάποια, κάποια δεν είδα. Όταν παίζεις με τους μεγάλους, όλα σου φαίνονται διαφορετικά. Καλή συνέχεια στον Παναθηναϊκό, εμείς έχουμε σημαντικά παιχνίδια και έχουμε αισιοδοξία».
Για το αν θα είναι έτοιμος για την Τετάρτη ο Μπράουν: «Πιστεύω θα είναι έτοιμος για την Τετάρτη. Θα του ταίριαζε το παιχνίδι σήμερα. Είναι από τους καλύτερους αμυντικούς μας. Πιστεύω ότι θα τον βοηθήσουν οι θεραπείες να είναι έτοιμος. Και οι υπόλοιποι θα είναι πιο έτοιμοι».