Παναθηναϊκός – Αναντολού Εφές: Sold out κι o τελευταίος αγώνας της regular season στη Euroleague

Κατάμεστο θα είναι το Telekom Center Athens και κόντρα στην Αναντολού Εφές, καθώς οι φίλοι του Παναθηναϊκού «εξαφάνισαν» τα εισιτήρια του τελευταίου αγώνα των «πράσινων» για τη regular season της Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός AKTOR ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια για τον αγώνα της regular season με την Αναντολού Εφές εξαντλήθηκαν σχεδόν έναν μήνα πριν το τζάμπολ.

Οι φίλοι των «πράσινων» έδειξαν για ακόμα μία φορά την «τρέλα» τους για την ομάδα, με την ΚΑΕ να ανακοινώνει επίσημα sold out για τη συνάντηση με την τουρκική ομάδα.

Η αναμέτρηση θα διεξαχθεί στο «T-Center» στις 17 Απριλίου στις 21:15, αποτελώντας την 38η και τελευταία αγωνιστική της regular season της EuroLeague.