Formula 1: Έκλαψε ο Αντονέλι μετά την ιστορική του νίκη - «Είναι ένα όνειρο»
AP Photo/Vincent Thian
Onsports Team 15 Μαρτίου 2026, 12:27
AUTO MOTO

Ο Κίμι Αντονέλι αναδείχθηκε μεγάλος νικητής στο Grand Prix της Κίνας, πανηγυρίζοντας την πρώτη νίκη της καριέρας του στη Formula 1 και γράφοντας ιστορία.

Ο νεαρός οδηγός της Mercedes εκμεταλλεύτηκε ιδανικά την pole position που είχε εξασφαλίσει και κατάφερε να κρατήσει την πρώτη θέση μέχρι το τέλος του αγώνα. Παράλληλα, έγινε ο πρώτος Ιταλός που κατακτά νίκη στη Formula 1 μετά το 2006, όταν το είχε καταφέρει ο Τζιανκάρλο Φιζικέλα.

Σε ηλικία μόλις 19 ετών, μάλιστα, συγκαταλέγεται πλέον στους νεότερους νικητές στην ιστορία του σπορ, με τον Μαξ Φερστάπεν να διατηρεί το σχετικό ρεκόρ.

Μετά την ολοκλήρωση του αγώνα, ο Αντονέλι αποθεώθηκε από την ομάδα του και κατευθύνθηκε προς τις καθιερωμένες δηλώσεις. Εκεί, όμως, η συγκίνηση τον κατέβαλε. Ο 19χρονος Ιταλός δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του και χρειάστηκε λίγα δευτερόλεπτα για να ηρεμήσει πριν συνεχίσει.

Στη συνέχεια δήλωσε: «Δεν έχω λόγια. Θα κλάψω! Ευχαριστώ πάρα πολύ την ομάδα μου που με βοήθησε να πετύχω αυτό το όνειρο. Προς το τέλος ένιωσα σαν να έπαθα μια μικρή… καρδιακή προσβολή, αλλά συνολικά ήταν ένας πολύ καλός αγώνας. Χθες είπα ότι ήθελα να επαναφέρω την Ιταλία στην κορυφή και σήμερα τα καταφέραμε.

Ανυπομονώ για τη συνέχεια της σεζόν. Προσπαθώ πάντα να σκέφτομαι αγώνα με τον αγώνα, οπότε θα δούμε πού θα βρεθούμε στο τέλος της χρονιάς. Ο Τζορτζ Ράσελ είναι ένας απίστευτος οδηγός και πολύ δυνατός σε κάθε τομέα, επομένως θα χρειαστούν πολλά για να τον κερδίσω. Παρ’ όλα αυτά, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να συνεργάζομαι μαζί του, γιατί έχω μάθει πολλά από εκείνον».


Formula 1: Απόλυτη κυριαρχία Αντονέλι και Mercedes στην Κίνα - Πρώτο βάθρο για Χάμιλτον με Ferrari

