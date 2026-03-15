Formula 1: Απόλυτη κυριαρχία Αντονέλι και Mercedes στην Κίνα - Πρώτο βάθρο για Χάμιλτον με Ferrari

Την παρθενική του νίκη στην πορεία του στην Formula 1 πανηγύρισε ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι, ο οποίος στα 19 του χρόνια κυριάρχησε στο Grand Prix της Κίνας, με τον Τζορτζ Ράσελ να συμπληρώνει το 1-2 της Mercedes.

Ο Ιταλός οδηγός εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την pole position που κατέκτησε το Σάββατο (14/3) και πανηγύρισε τη νίκη στο Grand Prix της Κίνας, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (15/3) στην πίστα της Σανγκάης.

Ο μόλις 19 ετών «πιλότος» από την Μπολόνια πέτυχε την πρώτη νίκη της καριέρας του στη Formula 1, οδηγώντας τη Mercedes σε ένα εντυπωσιακό «1-2» στον δεύτερο αγώνα του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Βρετανός ομόσταυλός του, Τζορτζ Ράσελ.

Με αυτή τη νίκη, ο Αντονέλι έγινε ο δεύτερος νεότερος οδηγός που κατακτά Grand Prix στην ιστορία του αθλήματος. Το σχετικό ρεκόρ εξακολουθεί να ανήκει στον Ολλανδό τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος είχε πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη το 2016 με τη Red Bull σε ηλικία μόλις 18 ετών.

Στην τρίτη θέση του βάθρου βρέθηκε ο Λιούις Χάμιλτον με Ferrari, σε μια σημαντική στιγμή για τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή, καθώς πρόκειται για το πρώτο του βάθρο με τη νέα του ομάδα. Αμέσως πίσω του τερμάτισε ο Μονεγάσκος ομόσταυλός του, Σαρλ Λεκλέρκ, ύστερα από μια δυνατή μάχη κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νυν παγκόσμιος πρωταθλητής της McLaren, Λάντο Νόρις, καθώς και ο ομόσταυλός του Όσκαρ Πιάστρι, δεν κατάφεραν τελικά να εκκινήσουν στον αγώνα εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων στα μονοθέσιά τους.

Η βαθμολογία των οδηγών μετά το Grand Prix της Κίνας:

1. Τζορτζ Ράσελ 51

2. Κίμι Αντονέλι 47

3. Σαρλ Λεκλέρ 34

4. Λιούις Χάμιλτον 33

5. Όλι Μπέρμαν 17

6. Λάντο Νόρις 15

7. Πιερ Γκασλί 9

8. Μαξ Φερστάπεν 8

9. Λίαμ Λόσον 8

10. Άρβιντ Λίντμπλαντ 4

11. Ισάκ Χάντζαρ 4

12. Όσκαρ Πιάστρι 3

13. Κάρλος Σάινθ 2

14. Γκάμπριελ Μπορτολέτο 2

15. Φράνκο Κολαπίντο 1

16. Λανς Στρολ 0

17. Άλεξ Άλμπον 0

18. Νίκο Χούλκενμπεργκ 0

19. Φερνάντο Αλόνσο 0

20. Σέρχιο Πέρεζ 0

21. Έστεμπαν Όκον 0

22. Βάλτερι Μπότας 0

Η βαθμολογία των κατασκευαστών:

1. Mercedes 98

2. Ferrari 67

3. McLaren 18

4. Haas 17

5. Red Bull 12

6. Racing Bulls 12

7. Alpine 10

8. Audi 2

9. Williams 2

10. Cadillac 0

11. Aston Martin 0