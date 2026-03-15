Formula 1: Απόλυτη κυριαρχία Αντονέλι και Mercedes στην Κίνα - Πρώτο βάθρο για Χάμιλτον με Ferrari
Την παρθενική του νίκη στην πορεία του στην Formula 1 πανηγύρισε ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι, ο οποίος στα 19 του χρόνια κυριάρχησε στο Grand Prix της Κίνας, με τον Τζορτζ Ράσελ να συμπληρώνει το 1-2 της Mercedes.
Ο Ιταλός οδηγός εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την pole position που κατέκτησε το Σάββατο (14/3) και πανηγύρισε τη νίκη στο Grand Prix της Κίνας, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (15/3) στην πίστα της Σανγκάης.
Ο μόλις 19 ετών «πιλότος» από την Μπολόνια πέτυχε την πρώτη νίκη της καριέρας του στη Formula 1, οδηγώντας τη Mercedes σε ένα εντυπωσιακό «1-2» στον δεύτερο αγώνα του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Βρετανός ομόσταυλός του, Τζορτζ Ράσελ.
Με αυτή τη νίκη, ο Αντονέλι έγινε ο δεύτερος νεότερος οδηγός που κατακτά Grand Prix στην ιστορία του αθλήματος. Το σχετικό ρεκόρ εξακολουθεί να ανήκει στον Ολλανδό τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος είχε πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη το 2016 με τη Red Bull σε ηλικία μόλις 18 ετών.
Στην τρίτη θέση του βάθρου βρέθηκε ο Λιούις Χάμιλτον με Ferrari, σε μια σημαντική στιγμή για τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή, καθώς πρόκειται για το πρώτο του βάθρο με τη νέα του ομάδα. Αμέσως πίσω του τερμάτισε ο Μονεγάσκος ομόσταυλός του, Σαρλ Λεκλέρκ, ύστερα από μια δυνατή μάχη κατά τη διάρκεια του αγώνα.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νυν παγκόσμιος πρωταθλητής της McLaren, Λάντο Νόρις, καθώς και ο ομόσταυλός του Όσκαρ Πιάστρι, δεν κατάφεραν τελικά να εκκινήσουν στον αγώνα εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων στα μονοθέσιά τους.
Η βαθμολογία των οδηγών μετά το Grand Prix της Κίνας:
1. Τζορτζ Ράσελ 51
2. Κίμι Αντονέλι 47
3. Σαρλ Λεκλέρ 34
4. Λιούις Χάμιλτον 33
5. Όλι Μπέρμαν 17
6. Λάντο Νόρις 15
7. Πιερ Γκασλί 9
8. Μαξ Φερστάπεν 8
9. Λίαμ Λόσον 8
10. Άρβιντ Λίντμπλαντ 4
11. Ισάκ Χάντζαρ 4
12. Όσκαρ Πιάστρι 3
13. Κάρλος Σάινθ 2
14. Γκάμπριελ Μπορτολέτο 2
15. Φράνκο Κολαπίντο 1
16. Λανς Στρολ 0
17. Άλεξ Άλμπον 0
18. Νίκο Χούλκενμπεργκ 0
19. Φερνάντο Αλόνσο 0
20. Σέρχιο Πέρεζ 0
21. Έστεμπαν Όκον 0
22. Βάλτερι Μπότας 0
Η βαθμολογία των κατασκευαστών:
1. Mercedes 98
2. Ferrari 67
3. McLaren 18
4. Haas 17
5. Red Bull 12
6. Racing Bulls 12
7. Alpine 10
8. Audi 2
9. Williams 2
10. Cadillac 0
11. Aston Martin 0