Formula 1: Απόλυτη κυριαρχία Αντονέλι και Mercedes στην Κίνα - Πρώτο βάθρο για Χάμιλτον με Ferrari
AP Photo/Vincent Thian
Onsports Team 15 Μαρτίου 2026, 10:57
Formula 1: Απόλυτη κυριαρχία Αντονέλι και Mercedes στην Κίνα - Πρώτο βάθρο για Χάμιλτον με Ferrari

Την παρθενική του νίκη στην πορεία του στην Formula 1 πανηγύρισε ο Αντρέα Κίμι Αντονέλι, ο οποίος στα 19 του χρόνια κυριάρχησε στο Grand Prix της Κίνας, με τον Τζορτζ Ράσελ να συμπληρώνει το 1-2 της Mercedes.

Ο Ιταλός οδηγός εκμεταλλεύτηκε στο έπακρο την pole position που κατέκτησε το Σάββατο (14/3) και πανηγύρισε τη νίκη στο Grand Prix της Κίνας, το οποίο πραγματοποιήθηκε την Κυριακή (15/3) στην πίστα της Σανγκάης.

Ο μόλις 19 ετών «πιλότος» από την Μπολόνια πέτυχε την πρώτη νίκη της καριέρας του στη Formula 1, οδηγώντας τη Mercedes σε ένα εντυπωσιακό «1-2» στον δεύτερο αγώνα του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος. Στη δεύτερη θέση τερμάτισε ο Βρετανός ομόσταυλός του, Τζορτζ Ράσελ.

Με αυτή τη νίκη, ο Αντονέλι έγινε ο δεύτερος νεότερος οδηγός που κατακτά Grand Prix στην ιστορία του αθλήματος. Το σχετικό ρεκόρ εξακολουθεί να ανήκει στον Ολλανδό τετράκις παγκόσμιο πρωταθλητή Μαξ Φερστάπεν, ο οποίος είχε πανηγυρίσει την πρώτη του νίκη το 2016 με τη Red Bull σε ηλικία μόλις 18 ετών.

Στην τρίτη θέση του βάθρου βρέθηκε ο Λιούις Χάμιλτον με Ferrari, σε μια σημαντική στιγμή για τον επτάκις παγκόσμιο πρωταθλητή, καθώς πρόκειται για το πρώτο του βάθρο με τη νέα του ομάδα. Αμέσως πίσω του τερμάτισε ο Μονεγάσκος ομόσταυλός του, Σαρλ Λεκλέρκ, ύστερα από μια δυνατή μάχη κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο νυν παγκόσμιος πρωταθλητής της McLaren, Λάντο Νόρις, καθώς και ο ομόσταυλός του Όσκαρ Πιάστρι, δεν κατάφεραν τελικά να εκκινήσουν στον αγώνα εξαιτίας τεχνικών προβλημάτων στα μονοθέσιά τους.

Η βαθμολογία των οδηγών μετά το Grand Prix της Κίνας:

1. Τζορτζ Ράσελ 51
2. Κίμι Αντονέλι 47
3. Σαρλ Λεκλέρ 34
4. Λιούις Χάμιλτον 33
5. Όλι Μπέρμαν 17
6. Λάντο Νόρις 15
7. Πιερ Γκασλί 9
8. Μαξ Φερστάπεν 8
9. Λίαμ Λόσον 8
10. Άρβιντ Λίντμπλαντ 4
11. Ισάκ Χάντζαρ 4
12. Όσκαρ Πιάστρι 3
13. Κάρλος Σάινθ 2
14. Γκάμπριελ Μπορτολέτο 2
15. Φράνκο Κολαπίντο 1
16. Λανς Στρολ 0
17. Άλεξ Άλμπον 0
18. Νίκο Χούλκενμπεργκ 0
19. Φερνάντο Αλόνσο 0
20. Σέρχιο Πέρεζ 0
21. Έστεμπαν Όκον 0
22. Βάλτερι Μπότας 0

Η βαθμολογία των κατασκευαστών:

1. Mercedes 98
2. Ferrari 67
3. McLaren 18
4. Haas 17
5. Red Bull 12
6. Racing Bulls 12
7. Alpine 10
8. Audi 2
9. Williams 2
10. Cadillac 0
11. Aston Martin 0


Κίμι Αντονέλι: Το νέο μεγάλο ταλέντο της Formula 1 που έγραψε ιστορία στην Κίνα

Formula 1: Ιστορική πρωτιά για τον Αντονέλι! - Έγινε ο νεότερος poleman στο «1-2» της Mercedes

Formula 1: Νικητής στο Sprint της Σανγκάης ο Ράσελ, ακολούθησαν οι δύο Ferrari

