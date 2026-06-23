Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (23/06) - «Λατρεία και δέος»

Διαβάστε τι γράφουν οι αθλητικές εφημερίδες της Τρίτης (23/06). 

Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (23/06) - «Λατρεία και δέος»
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Η μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παρουσιάστηκε και επίσημα από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών προκάλεσε «Λατρεία και δέος» γι’ αυτό που… έρχεται στη νέα σεζόν.

Από εκεί και πέρα, ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός «Αγκαλιάζει και Ντε Φράι», τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ετοιμάζει «Γηπεδάρα» μετά την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά και για την ΑΕΚ στη λίστα είναι ο «Μπαρίνοφ και… άλλος».

Διαβάστε τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων

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