Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της ημέρας (23/06) - «Λατρεία και δέος»

Η μεγάλη επιστροφή είναι γεγονός. Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς παρουσιάστηκε και επίσημα από τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο και η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών προκάλεσε «Λατρεία και δέος» γι’ αυτό που… έρχεται στη νέα σεζόν.

Από εκεί και πέρα, ο ποδοσφαιρικός Παναθηναϊκός «Αγκαλιάζει και Ντε Φράι», τη στιγμή που ο Ολυμπιακός ετοιμάζει «Γηπεδάρα» μετά την έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο Πειραιά και για την ΑΕΚ στη λίστα είναι ο «Μπαρίνοφ και… άλλος».