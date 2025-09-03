«Και τώρα τρέχει…» η Εθνική Ελλάδας: Τα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων (03/09)

INTIME SPORTS

Οnsports Τeam

Η Εθνική ηττήθηκε από τη Βοσνία Ερζεγοβίνη και δίνει «τελικό» με την Ισπανία για την πρωτιά στον όμιλο της στο Eurobasket 2025.

Το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα κρατάει ακόμα την τύχη στα χέρια του, αλλά με ήττα κόντρα στους «φούριας ρόχας» μπορεί να βρεθεί ακόμα και τέταρτη. Η ήττα της «γαλανόλευκης», η οποία έπαιξε δίχως τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Γιαννούλη Λαρεντζάκη, έχει σημαντική θέση στα πρωτοσέλιδα των αθλητικών εφημερίδων της Τετάρτης (03/09).

«Και τώρα τρέχει…», «σπίτι χωρίς Γιάννη…» και «Τώρα καλά… ξεμπερδέματα» είναι οι πιο χαρακτηριστικοί τίτλοι για την Εθνική, η οποία μπορεί να βρεθεί από πρώτη μέχρι τέταρτη στον όμιλο της Λεμεσού.