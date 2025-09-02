Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Eurobasket 2025: Τα highlights του Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη (βίντεο)
INTIME SPORTS
Οnsports Τeam 02 Σεπτεμβρίου 2025, 19:11
EUROBASKET

Eurobasket 2025: Τα highlights του Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη (βίντεο)

Δείτε τα highlights του Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη, για τον όμιλο της Λεμεσού στο Eurobasket 2025.

Η Εθνική Ελλάδας πλήρωσε την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, την έλλειψη πνευματικής συγκέντρωσης και την κακή ημέρα κομβικών παικτών της και ηττήθηκε από την Βοσνία με 80-77 των εξαιρετικών Νούρκιτς, Ρόμπερτσον και Άτιτς.

Παρά την ήττα η Ελλάδα συνεχίζει να έχει την τύχη στα χέρια της, καθώς με νίκη την Πέμπτη το βράδυ στην αναμέτρηση κόντρα στην Ισπανία «καπαρώνει» την πρώτη θέση του ομίλου. Από την άλλη, η Βοσνία παραμένει... ζωντανή καθώς με ρεκόρ 2-2 έχει την ευκαιρία να κυνηγήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση, στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Greece ?? vs Bosnia and Herzegovina ?? | 1XBET Highlights | FIBA EuroBasket 2025



Ροή ειδήσεων

EUROBASKET
Eurobasket 2025, Κύπρος - Γεωργία 61-93: «Καθάρισε» και πάει για «τελικό» πρόκρισης με Βοσνία
9 λεπτά πριν Eurobasket 2025, Κύπρος - Γεωργία 61-93: «Καθάρισε» και πάει για «τελικό» πρόκρισης με Βοσνία
EUROBASKET
Eurobasket 2025, Ισλανδία – Σλοβενία 79-87: Ο Ντόντσιτς έστειλε την ομάδα του στη φάση των «16»
27 λεπτά πριν Eurobasket 2025, Ισλανδία – Σλοβενία 79-87: Ο Ντόντσιτς έστειλε την ομάδα του στη φάση των «16»
EUROBASKET
Eurobasket 2025: Παράπονα Αντετοκούνμπο προς διαιτητές – «Χάσαμε το μυαλό μας», είπε ο Καλαϊτζάκης
36 λεπτά πριν Eurobasket 2025: Παράπονα Αντετοκούνμπο προς διαιτητές – «Χάσαμε το μυαλό μας», είπε ο Καλαϊτζάκης
EUROBASKET
Eurobasket 2025: Τα highlights του Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη (βίντεο)
1 ώρα πριν Eurobasket 2025: Τα highlights του Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη (βίντεο)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved