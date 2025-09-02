Eurobasket 2025, Ελλάδα - Βοσνία 77-80: Πρώτη ήττα και τελικός πρωτιάς με την Ισπανία

Οnsports Τeam

Η Εθνική ομάδα πλήρωσε την απουσία του Γιάννη Αντετοκούνμπο, την έλλειψη πνευματικής συγκέντρωσης και την κακή ημέρα κομβικών παικτών της και ηττήθηκε από την Βοσνία με 80-77 των εξαιρετικών Νούρκιτς, Ρόμπερτσον και Άτιτς.

Η Εθνική μας ομάδα, χωρίς τους Γιάννη Αντετοκούνμπο και Γιαννούλη Λαρεντζάκη, γνώρισε την πρώτη της ήττα στο φετινό Eurobasket, με 80-77 από την Βοσνία και πλέον παίζει τελικό.... πρωτιάς με την Ισπανία την Πέμπτη το βράδυ.

Η απουσία του σούπερ σταρ των Μιλγουόκι Μπακς φαίνεται πως επηρέασε το σύνολο της Εθνικής ομάδας, καθώς σε κανένα σημείο του αγώνα, πλην του ξεκινήματος, η Εθνική μας δε μπόρεσε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αναμέτρησης.

Παρά την ήττα η Ελλάδα συνεχίζει να έχει την τύχη στα χέρια της, καθώς με νίκη την Πέμπτη το βράδυ στην αναμέτρηση κόντρα στην Ισπανία "καπαρώνει" την πρώτη θέση του ομίλου. Από την άλλη, η Βοσνία παραμένει... ζωντανή καθώς με ρεκόρ 2-2 έχει την ευκαιρία να κυνηγήσει την πρόκριση στην επόμενη φάση, στην τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων.

Πρώτος σκόρερ για την Εθνική ήταν ο Κώστας Σλούκας που είχε 15 πόντους και 8 ασίστ, ενώ ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε 14 πόντους, 5 ριμπάουντ και 5 ασίστ.

Για τους νικητές εξαιρετική εμφάνιση πραγματοποίησε ο Γιουσού Νούρκιτς με 18 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ κάτι περισσότερο από κομβικοί και καθοριστικοί ήταν οι Ρόμπερτσον και Άτιτς που τελείωσαν την αναμέτρηση με 18 και 15 πόντους αντίστοιχα, ενώ ο τελευταίος "κατέβασε" και 10 ριμπάουντ.

Η Εθνική, παρά το γεγονός ότι αναγκάστηκε να αγωνιστεί χωρίς τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, αλλά και τον Γιαννούλη Λαρεντζάκη μπήκε… φορτσάτη στο παρκέ, με τους Κώστα Παπανικολάου και Τάιλερ Ντόρσει να το παίρνουν πάνω τους και να «οδηγούν» την επίσημη αγαπημένη. Οι διεθνείς με καλή άμυνα, έλεγχο των ριμπάουντ και διάθεση να τρέξουν στο ανοικτό γήπεδο προηγήθηκαν με 18-7 στο 5΄έπειτα από τρίποντο του Ντίνου Μήτογλου, με τον Θανάση Αντετοκούνμπο με πολύ όμορφη προσπάθεια να κάνει το 20-11 και να δίνει προβάδισμα 9 πόντων στην Ελλάδα.

Η Εθνική έμοιαζε να ελέγχει την αναμέτρηση, είχε επιβάλλει τον ρυθμό της και ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης με τρίποντο στην λήξη της πρώτης περιόδου έκανε το 25-16. Οι παίκτες του Βασίλη Σπανούλη μπήκαν στην δεύτερη περίοδο με την φόρα της πρώτης και με τον Σλούκα να βρίσκει λύσεις μέσα και έξω από τη γραμμή του τρίποντου, η διαφορά έφτασε στο +13, 34-21 δύο λεπτά από την επανέναρξη του αγώνα. Και κάπου εκεί ήρθε το… μπλακ άουτ.

«Γαλανόλευκο» μπλακ άουτ, 18-0 σερί και μπροστά η Βοσνία

Το επόμενο εξάλεπτο όμως ήταν… καταστροφικό για την ομάδα της Ελλάδας. Οι διεθνείς πάτησαν ανεξήγητα το πόδι τους στο φρένο, έχασαν την συγκέντρωσή τους, έχασαν την αποφασιστικότητά τους και με συνεχόμενα λάθη στην επίθεση, αλλά και πολλές χαμένες αμυντικές «μάχες», έδωσαν το δικαίωμα στους αντιπάλους μας να «τρέξουν» σερί 18-0 και προηγηθούν με 34-39, δύο λεπτά πριν από το τέλος της δεύτερης περιόδου. Μεγάλοι πρωταγωνιστές για τους Βόσνιους στην αντεπίθεσή τους οι Ρόμπερτσον και Άτιτς οι οποίοι στο τέλος του ημιχρόνου είχαν 14 και 10 πόντους αντίστοιχα, με τον Νούρκιτς να προσθέτει 9 ακόμα και να μοιάζει πως παίζει χωρίς αντίπαλο.

Η Ελλάδα γύρισε στο παρκέ με τους Τολιόπουλο, Ντόρσεϊ, Καλαϊζάκη, Παπανικολάου και Μήτογλου, οι κακές επιλογές συνεχίστηκαν και το νέο τρίποντο του Ρόμπερσον (14π. με 4/9 3π.) έστειλε για πρώτη φορά τη Βοσνία στο +9 (41-47 στο 21'), το οποίο λίγο αργότερα έγινε +10 (41-51 στο 22') και +12 (41-53 στο 23'). Σλούκας και Κώστας Αντετοκούνμπο μπήκαν αντί των Τολιόπουλου - Μήτογλου, με τον διψήφιο Ντόρσεϊ (12π. με 4/7 3π.) να μειώνει σε μονοψήφιο (44-53 στο 24'). Επιπλέον, ο Θανάσης γύρισε αντί του Καλαϊτζάκη (25'). Η Βοσνία, πάντως, εξακολουθούσε να κερδίζει τις 50-50 μπάλες, να πηγαίνει δυναμικά στα επιθετικά ριμπάουντ και να κυριαρχεί (44-55 στο 26'), κόντρα στην νευρική «γαλανόλευκη». Τολιόπουλος και Σαμοντούροβ πήραν τη θέση των Ντόρσεϊ - Παπανικολάου, την ώρα που οι Θανάσης και Κώστας Αντετοκούνμπο μετρούσαν 4φ. έκαστος (47-56 στο 28'). Δυο ελληνικά επιθετικά ριμπάουντ οδήγησαν σε ένα πολύτιμο τρίποντο του «Σάμο» (50-56), αλλά οι Βόσνιοι «απάντησαν» με το... ίδιο νόμισμα (επιθετικό ριμπάουντ και τρίποντο για το 50-59 στο 29'). Στο 3ο δεκάλεπτο, λοιπόν, η ομάδα του Μπεκίρ παρέμεινε κυρίαρχη (52-61 στο 30').

Προσπάθησε για την ανατροπή αλλά δεν μπορούσε…

Ο Νούρκιτς ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο την τέταρτη περίοδο και έκανε το 63-52, δίνοντας αέρα 11 πόντων στου Βόσνιους, με τα πράγματα να γίνονται ακόμα χειρότερα από το τρίποντο του Αλιμπέγκοβιτς (52-66), που ανάγκασε τον Βασίλη Σπανούλη να πάρει άμεσα τάιμ άουτ. Ο Τολιόπουλος ήταν ο παίκτης που προσπαθούσε να δώσει λύσεις στην επίθεση της Εθνικής, αλλά όσο η Εθνική είχε προβλήματα στην άμυνα, τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Ο Σπανούλης δεν έμοιαζε διατεθειμένος να πάρει αποφάσεις που θα μπορούσαν να αλλάξουν την ροή του αγώνα και 5:30 πριν το τέλος, ο Νούρκιτς φτάνοντας τους 14 πόντους, έκανε το 60-71. Ο Σπανούλης απέσυρε τον Σαμοντούροφ και έριξε στο παρκέ και πάλι τον Θανάση στο «5», ενώ επέστρεψε και ο Καλαϊτζάκης για να «σφίξει» η άμυνα της ομάδας. Ο Ρόμπετσον το… βιολί του και με δύο ακόμα πόντους έφτασε τους 18 και έκανε το 60-73, πέντε λεπτά πριν από το τέλος του αγώνα. Η Εθνική προσπαθούσε μέσα από την άμυνά της να αλλάξει τη ροή του αγώνα αν και επιθετικά δεν ήταν βιαστική και άτυχη. Ο Σλούκας, όμως, με μία πολύ καλή άμυνα και πάσα πάρε-βάλε στον Μήτογλου έριξε τη διαφορά κάτω από τους 10 πόντους, 65-74, 3:30 πριν το τέλος του αγώνα. Δύο μεγάλες άμυνες του Καλαϊτζάκη και ένα λει απ από τον Έλληνα παίκτη, διαμόρφωσαν το 67-74, 2:30 πριν το τέλος, με τον Σλούκα να κάνει το 69-74 και να βάζει και πάλι την Εθνική στο κόλπο. Ο Νούρκιτς απάντησε άμεσα (69-76), με τον Σλούκα να κάνει το λάθος και αντί να σουτάρει έξω από το τρίποντο να δίνει την πάσα στον αμαρκάριστο Καλαϊτζάκη και να χάνεται η μεγάλη ευκαιρία, 1:33 για τη λήξη.

Τα Δεκάλεπτα: 25-19, 38-44, 52-61, 77-80

Δείτε εδώ τα συνολικά στατιστικά της αναμέτρησης