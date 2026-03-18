ΔΕΑΒ: Ποινή μίας αγωνιστικής στον Ολυμπιακό
Η ΔΕΑΒ τιμώρησε τον Ολυμπιακό με ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών για όσα έκαναν οι οπαδοί του στο πρόσφατο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
Με ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών τιμώρησε η ΔΕΑΒ τον Ολυμπιακό για όσα έκαναν οι οπαδοί του στον πρόσφατο αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο πόλο.
Συγκερκιμένα οι "ερυθρόλευκοι" τιμωρήθηκαν για το άναμμα επτά καπνογόνων στο πρόσφατο ντέρμπι που έλαβε χώρα στο κλειστό κολυμβητήριο «Πέτρος Καπαγέροφ».
Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ
Η ΔΕΑΒ αφού έλαβε υπόψη της
α) την Έκθεση της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,
β) το Φύλλο Αγώνα και την Έκθεση των Αλυταρχών της διοργανώτριας αρχής,
Εφαρμογή άρθρου 1Α ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025.