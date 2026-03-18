ΔΕΑΒ: Ποινή μίας αγωνιστικής στον Ολυμπιακό

Οnsports Τeam

Με ποινή μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών τιμώρησε η ΔΕΑΒ τον Ολυμπιακό για όσα έκαναν οι οπαδοί του στον πρόσφατο αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο πόλο.

Συγκερκιμένα οι "ερυθρόλευκοι" τιμωρήθηκαν για το άναμμα επτά καπνογόνων στο πρόσφατο ντέρμπι που έλαβε χώρα στο κλειστό κολυμβητήριο «Πέτρος Καπαγέροφ».

Η ανακοίνωση της ΔΕΑΒ

Η ΔΕΑΒ αφού έλαβε υπόψη της

α) την Έκθεση της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,

β) το Φύλλο Αγώνα και την Έκθεση των Αλυταρχών της διοργανώτριας αρχής,

από τα οποία προκύπτει ότι, στον αγώνα πόλο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο., στις 15/03/2026, στο κλειστό κολυμβητήριο «Πέτρος Καπαγέρωφ», για την 4η αγωνιστική της Β’ φάσης του πρωταθλήματος υδατοσφαίρισης της Α1 εθνικής κατηγορίας ανδρών της Κ.Ο.Ε, περιόδου 2025/2026, φίλαθλοι της ομάδας ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ, που ευρίσκονταν στο διάζωμα Α του κλειστού κολυμβητηρίου, προέβησαν στην άναμμα επτά (7) συνολικά καπνογόνων, εντός της αθλητικής εγκαταστάσεως, επέβαλε, με την υπ’ αριθμό 10/2026 Πράξη της, σε βάρος της ομάδας υδατοσφαίρισης ανδρών του αθλητικού σωματείου «ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΣΦΠ», τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη εθνική διοργάνωση αυτή συμμετέχει.

Εφαρμογή άρθρου 1Α ν. 4326/2015, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025.