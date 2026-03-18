Παναθηναϊκός: «Μόνο περηφάνια…» - Η «πράσινη» ΚΑΕ αποθέωσε «φίνα κορίτσια» και κόσμο

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μέσω ανάρτησής της στα social media, αποθέωσε την ομάδα βόλεϊ γυναικών και τον κόσμο που έδωσε το «παρών» στον δεύτερο τελικό του CEV Challenge Cup.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την υπέρβαση κόντρα στη Βαλεφόλια στη Γλυφάδα, ωστόσο τα «φίνα κορίτσια» έδειξαν ότι τα… καλύτερα έρχονται.

Τη δική τους μοναδική παράσταση έδωσε κι ο κόσμος που γέμισε το κλειστό, δημιουργώντας μια εντυπωσιακή ατμόσφαιρά. Στο τέλος, αποθέωσε τις «πράσινες», αναγνωρίζοντας την τεράστια προσπάθεια τους σε όλη τη διοργάνωση.

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Μόνο περηφάνια γι’ αυτήν την σπουδαία ομάδα και γι’ αυτόν τον υπέροχο κόσμο!»