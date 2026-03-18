«Κερδίζεις, χάνεις ΠΑΟ δεν πειράζει»: Τρομερή αποθέωση για τα «φίνα κορίτσια» (βίντεο)
INTIME SPORTS
Onsports Team 18 Μαρτίου 2026, 21:37
ΣΠΟΡ / Παναθηναϊκός

«Κερδίζεις, χάνεις ΠΑΟ δεν πειράζει»: Τρομερή αποθέωση για τα «φίνα κορίτσια» (βίντεο)

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την υπέρβαση κόντρα στη Βαλεφόλια, ωστόσο οι οπαδοί του «τριφυλλιού» έδειξαν την απεριόριστη στήριξή κι αγάπη τους στα «φίνα κορίτσια».

Ο κόσμος που βρέθηκε στο κλειστό της Γλυφάδας για τον δεύτερο τελικό CEV Challenge Cup αναγνώρισε την πορεία της ομάδας σε όλη τη διοργάνωση. Μετά το τέλος αγώνα, οι φίλοι του «τριφυλλιού» αποθέωσαν τις αθλήτριες με φωνές και χειροκροτήματα.

Παρά τη χαμένη ευκαιρία για τον πρώτο ευρωπαϊκό τίτλο, ο κόσμος του Παναθηναϊκού συνέχισε να τραγουδά «κερδίζεις χάνεις ΠΑΟ δεν πειράζει», δίνοντας έτσι ένα συγκινητικό μήνυμα στήριξης στα «φίνα κορίτσια»

  • ΔΕΣ ΤΙΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

CEV CUP: Παναθηναϊκός-Βαλεφόλια | Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, Τζέριαν Γκραντ στις κερκίδες



