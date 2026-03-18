Η Βαλεφόλια την κούπα, ο Παναθηναϊκός απέδειξε ότι το μέλλον του ανήκει!

Η Βαλεφόλια επικράτησε στον δεύτερο τελικό του Challenge Cup με 3-0 σετ στο κλειστό της Γλυφάδας και κατέκτησε δίκαια τον τίτλο, αλλά ο Παναθηναϊκός πραγματοποίησε μια εξαιρετική ευρωπαϊκή χρονιά αποδεικνύοντας πως η Ευρώπη τον... περιμένει, με τον κόσμο να είναι εντυπωσιακός και να "διαφημίζει" το τριφύλλι σε όλη την Ευρώπη.

Η έναρξη του αγώνα βρήκε τις «πράσινες» να μπαίνουν νωθρά, με αρκετά λάθη, αναγκάζοντας τον προπονητή Αλεσάντρο Κιαπίνι να καλέσει νωρίς time out, καθώς η ομάδα βρισκόταν πίσω με 5 πόντους (6-11). Ο Παναθηναϊκός μείωσε προσωρινά στον 1 (13-14), αλλά η ιταλική ομάδα ξέφυγε ξανά με 6 (15-21). Η Λαμπκόφσκα μείωσε σε 20-23, ωστόσο η Βαλεφόλια πήρε το πρώτο σετ με 25-20.

Στο δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός μπήκε πιο δυνατά και κατάφερε να προηγηθεί με 7 πόντους (9-2) χάρη σε συνεχόμενα μπλοκ. Η Βαλεφόλια αντέδρασε με σερί 6-1, μειώνοντας αρχικά στον 3 (14-11) και ανατρέποντας τελικά το σκορ στο 20-21. Οι «πράσινες» προηγήθηκαν προσωρινά με 23-21, αλλά οι Ιταλίδες κατάφεραν να πάρουν και το δεύτερο σετ με 27-25.

Το τρίτο σετ ξεκίνησε ισορροπημένα, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο πόντο, μέχρι που η Βαλεφόλια απέκτησε προβάδισμα 4 πόντων (10-14) με συνεχόμενες επιθέσεις της Ομορούγι. Ο Παναθηναϊκός φάνηκε να χάνει ψυχολογία, γεγονός που επέτρεψε στην Ιταλική ομάδα να φτάσει σε διψήφια διαφορά (13-23) και να κατακτήσει το σετ με 25-16, ολοκληρώνοντας έτσι τη νίκη της με 3-0 σετ και κατακτώντας το Challenge Cup.