Ρόγκα: «Είμαι περήφανη που είμαι Παναθηναϊκός»

Η αρχηγός του Παναθηναϊκού μίλησε για την προσπάθεια της ομάδας της, για το πολυπόθητο ευρωπαϊκό και αποθέωσε τον κόσμο του «τριφυλλιού».

Η Πέννυ Ρόγκα είναι ο ορισμός της «μαχήτριας». Η αρχηγός του Παναθηναϊκού, μαζί με τις συμπαίκτριές της, έκαναν κατάθεση ψυχής για να καταφέρει να πάρει ο Παναθηναϊκός το τρόπαιο αλλά στο τέλος δεν τα κατάφεραν. Αυτό δεν μειώνει σε τίποτα την προσπάθειά τους, αντίθετα μεγαλώνει ακόμα περισσότερο τη δίψα τους.

Οι δηλώσεις της μετά το τέλος του τελικού:

«Έπρεπε να πιστέψουμε παραπάνω. Ήμασταν αγχωμένες γιατί το θέλαμε πολύ. Μπορούσαμε να ακολουθήσουμε τον ρυθμό. Είμαι περήφανη για την ομάδα. Είμαι περήφανη για όλους γύρω από τον Παναθηναϊκό. Είμαστε ένα υγιές σωματείο. Σεβόμαστε τους πάντες και χαίρομαι που φτάσαμε ως εδώ και φορά τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Δεν τα καταφέραμε, αλλά η ιστορία θα μας δικαιώσει και θα το πάρουμε.

Ξεκινήσαμε να πιέζουμε τη Βαλεφόλια, δείξαμε ότι μπορούμε να το πάρουμε, αλλά ο ενθουσιασμός μας η ανυπομονησία μας και η εμπειρία των αντιπάλων δε λειτούργησε υπέρ μας.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο. Είμαι περήφανη για τον κόσμο μας. Που μας στηρίζει παντού και πάντα. Μας δείχνει σε κάθε ματς την αγάπη του. Είτε σε αγώνα με τον Ολυμπιακό, είτε με οποιαδήποτε ομάδα. Είναι πάντα εκεί. Είμαι περήφανος που είμαι Παναθηναϊκός».