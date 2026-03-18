Κιαπίνι: «Συγχαρητήρια στην Βαλεφόλια, είμαι περήφανος για τις παίκτριες μου»

Ο προπονητής του Παναθηναϊκού παραδέχθηκε την ανωτερότητα της ιταλικής ομάδας και δεν έκρυψε την απογοήτευσή του που δεν μπόρεσε να πανηγυρίσει τον τίτλο μπροστά στον κόσμο του Παναθηναϊκού.

Ο τεχνικός του «τριφυλλιού» δεν έκρυψε, αμέσως μετά το τέλος του χαμένου τελικού, δεν έκρυψε την υπερηφάνεια του για την δουλειά και την προσπάθεια των παικτριών του, αλλά και την απογοήτευσή του για την μεγάλη χαμένη ευκαιρία. Ο Κιαπίνι παραδέχθηκε την ανωτερότητα των Ιταλών και αποθέωσε τον κόσμο του Παναθηναϊκού.

Αναλυτικά δήλωσε:

«Για να είμαι ειλικρινείς είναι φοβερό να παίζουμε σε τέτοια ατμόσφαιρα. Δε ξεκινήσαμε καθόλου καλά, κάναμε λάθη και δε δημιουργήσαμε πίεση στους αντιπάλους μας.

Στο δεύτερο σετ καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας, αλλά στο τέλος καταστρέψαμε στο παιχνίδι μας. Και για να λέμε την αλήθεια είναι πολύ καλή ομάδα. Επιθετική, δυνατή και σκληρή. Μας πίεση και έδειξαν ότι είναι πολύ καλή ομάδα.

Συγχαρητήρια στη Βαλεφόλια, αλλά πρέπει να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα μου. Κρίμα που δεν τα καταφέραμε. Θα ήταν φοβερό να κερδίζαμε μπροστά σε αυτό τον φοβερό κόσμο».