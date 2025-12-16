ΑΕΚ: Κόντρα στην Σολνόκι για το αήττητο παρά τα προβλήματα

Οnsports Τeam

Στην Ουγγαρία είναι η ομάδα του Ντράγκαν Σάκοτα, όπου φιλοξενείται από την Σολνόκι, για την 6 η αγωνιστική του BCL.

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει στην Ουγγαρία την Σολνόκι (19:00) για την 6η και τελευταία αγωνιστική του Group F για το Βasketball Champions League, με την Ένωση παρά τα πολλά και σημαντικά αγωνιστικά πρόβλήματα, αλλά και την κακή ψυχολογία μετά τη βαριά ήττα από τον Παναθηναϊκό να θέλει να διατηρήσει το αήττητο στον όμιλο.

Η ΑΕΚ ταξίδεψε στην Ουγγαρία με πολλές απουσίες καθώς ο τεχνικός του «Δικεφάλου» είδε τους Κουζμίνσκας, Χαραλαμπόπουλο, Μπράουν και Λεκαβίτσιους να παραμένουν στην Αθήνα λόγω τραυματισμών και ίωσης ο τελευταίος. Εκτός λόγω ίωσης είναι και ο Κρις Σίλβα.

Θυμίζουμε πως οι «κιτρινόμαυροι» έχουν ήδη προκριθεί στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, όντας στην πρώτη θέση του ομίλου (5-0 ρεκόρ) και θέλουν να διευρύνουν το σερί τους.