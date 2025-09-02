Eurobasket 2025: Παράπονα Αντετοκούνμπο προς διαιτητές – «Χάσαμε το μυαλό μας», είπε ο Καλαϊτζάκης

INTIME SPORTS

Οnsports Τeam

Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε την πρώτη της ήττα στο Eurobasket 2025, με τη διαιτησία να μην στέκεται στο ύψος των περιστάσεων και τους διεθνείς να εκφράζουν παράπονα, χωρίς, όμως, να το χρησιμοποιούν ως δικαιολογία.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν αγωνίστηκε στο παιχνίδι, ωστόσο μετά το τέλος του, πήγε προς τους διαιτητές για να εκφράσει τα παράπονα του.

Ο «Greek Freak» πλησίασε τους ρέφερι και με κόσμιο πάντα τρόπο θέλησε να μιλήσει μαζί τους για κάποια σφυρίγματα, όπως το φάουλ που δόθηκε πάνω στον Κώστα Παπανικολάου με 17 δευτερόλεπτα να απομένουν για το φινάλε και το σκορ στο 74-80.

Ο Γιώργος Καλαϊτζάκης από την πλευρά του, ανέφερε στις δηλώσεις του, μεταξύ άλλων, ότι: «Κάποια σφυρίγματα των διαιτητών μας έκαναν να χάσουμε το μυαλό μας. Δεν έπρεπε να γίνει αυτό. Είμαστε όλοι έμπειροι παίκτες. Θα υπάρχουν αυτά, αλλά πρέπει να μένουμε συγκεντρωμένοι στο πλάνο. Δεν ήμασταν ο εαυτός μας μετά τα πρώτα 15 λεπτά».

Για τη διαιτησία μίλησε κι ο Κώστας Παπανικολάου, ο οποίος, δήλωσε: «Δεν προσεγγίσαμε σωστά το παιχνίδι. Οι διαιτητές μπορεί να είχαν ένα κακό παιχνίδι, αλλά αφήσαμε να μας επηρεάσει παραπάνω από ότι έπρεπε. Μπορούσαμε ακόμη και στο τελείωμα του αγώνα αν είχαμε πιο καθαρά μυαλό να είχαμε και καλύτερα αποτελέσματα».