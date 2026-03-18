Παναθηναϊκός – Βαλεφόλια: Αποθέωση για τα «φίνα κορίτσια»

INTIME SPORTS

Οnsports team

Το κλειστό της Γλυφάδας αρχίζει να παίρνει… φωτιά ενόψει του μεγάλου τελικού του CEV Challenge Cup ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Βαλεφόλια.

Η ομάδα βόλεϊ γυναικών του «τριφυλλιού» έφτασε πριν από λίγο στο γήπεδο «Μάκης Λιούγκας».

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού υποδέχθηκαν θερμά τις παίκτριες του Αλεσάντρο Κιαπίνι.

Οι οπαδοί αποθέωσαν την αποστολή, φωνάζοντας «φέρτε μας το Ευρωπαϊκό», με τις αθλήτριες να ανταποδίδουν με χαμόγελα και χειροκροτήματα.