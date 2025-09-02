Eurobasket 2025: Όλα τα σενάρια μετά την ήττα από τη Βοσνία - Από πρώτη μέχρι τέταρτη η Ελλάδα

Οnsports Τeam

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ ηττήθηκε από τη Βοσνία και... έμπλεξε στην προσπάθεια για την πρωτιά στον 3ο όμιλο του Eurobasket.

Η Εθνική Ελλάδας ηττήθηκε από τη Βοσνία στην 4η αγωνιστική του EuroBasket 2025 και πλέον θέλει μόνο νίκη την Πέμπτη (4/9) επί της Ισπανίας για να πάρει την πρώτη θέση του ομίλου.

Σε διαφορετική περίπτωση, ωστόσο, δηλαδή με ήττα από τους Ίβηρες, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα... μπλέκει, καθώς ανάλογα και με τα υπόλοιπα αποτελέσματα μπορεί να τερματίσει από τη 2η έως και την 4η θέση.

Το σημερινό πρόγραμμα του 3ου ομίλου

Ελλάδα – Βοσνία 77-80

18:15, Κύπρος – Γεωργία

21:30, Ιταλία – Ισπανία

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής

15:00, Βοσνία – Γεωργία

18:15, Ιταλία – Κύπρος

21:30, Ισπανία – Ελλάδα

Τα σενάρια σε περίπτωση ήττας από την Ισπανία

Αν η Ελλάδα νικήσει την Ισπανία την τελευταία αγωνιστική, ανεξάρτητα από τα υπόλοιπα αποτελέσματα (σήμερα και την Πέμπτη) θα είναι σίγουρα πρώτη. Ας δούμε τα δεδομένα σε περίπτωση που ηττηθούμε από την Ισπανία και έχοντας ως δεδομένο ότι η Ιταλία θα κερδίσει την Κύπρο, την τελευταία αγωνιστική.

1. Νίκη της Ιταλίας επί της Ισπανίας (σήμερα), νίκη της Βοσνίας επί της Γεωργίας (την Πέμπτη). Προκύπτει τριπλή ισοβαθμία με 3-2 ανάμεσα σε Ισπανία, Βοσνία και Ελλάδα, όπου η Εθνική μας υστερεί με δύο ήττες και τερματίζει στην 4η θέση.

Ιταλία 4-1 Ισπανία 3-2 Βοσνία 3-2 Ελλάδα 3-2

2. Νίκη της Ιταλίας επί της Ισπανίας (σήμερα), νίκη της Γεωργίας επί της Βοσνίας (την Πέμπτη). Προκύπτει τριπλή ισοβαθμία με Ισπανία, Ελλάδα και Γεωργία. Επειδή έχουμε κερδίσει με μεγάλη διαφορά την Γεωργία θα πρέπει να χάσουμε από την Ισπανία με 28 πόντους για να πέσουμε στην τρίτη θέση. Σε παρένθεση η διαφορά πόντων που αφορά τα ματς ανάμεσα σε Ελλάδα, Ισπανία και Γεωργία.

Ιταλία 4-1 Ελλάδα 3-2 (+41) Ισπανία 3-2 (-13) Γεωργία 3-2 (-27)

3. Νίκη της Ισπανίας επί της Ιταλίας (σήμερα), νίκη της Γεωργίας επί της Βοσνίας (την Πέμπτη). Προκύπτει τριπλή ισοβαθμία με Ιταλία και Γεωργία, όπου θα τερματίσουμε στη 2η θέση, αφού έχουμε κερδίσει τόσο την Ιταλία, όσο και τη Γεωργία.

Ισπανία 4-1 Ελλάδα 3-2 Ιταλία 3-2 Γεωργία 3-2

4. Νίκη της Ιταλίας επί της Ισπανίας (σήμερα), νίκη της Βοσνίας επί της Γεωργίας (την Πέμπτη). Προκύπτει τριπλή ισοβαθμία με Ιταλία και Βοσνία, όπου θα τερματίσουμε στη 3η θέση καθώς θα μετρήσει η διαφορά πόντων στα ματς μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας και Βοσνίας.