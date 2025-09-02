Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Eurobasket 2025, Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη: Οριστικά εκτός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο
EUROKINISSI
Οnsports Τeam 02 Σεπτεμβρίου 2025, 14:33
EUROBASKET

Eurobasket 2025, Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη: Οριστικά εκτός ο Γιάννης Αντετοκούνμπο

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν θα αγωνιστεί στην αναμέτρηση της Εθνικής Ελλάδας με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη, για το Eurobasket 2025, λόγω ενοχλήσεων στο γόνατό του.

O «Greek Freak» ένιωσε ενοχλήσεις στο γόνατο το πρωί της Τρίτης (02/09) κι η συμμετοχή του κρίθηκε αμφίβολη.

Τελικά, πάρθηκε η απόφαση να μείνει εκτός αποστολής για το ματς με τους Βόσνιους. Με δεδομένο ότι κι ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης δεν είναι σε θέση να παίξει, λόγω ενός τραβήγματος στη μέση, η Εθνική θα παραταχθεί με 10 παίκτες.

Η δεκάδα της Ελλάδας, για τον αγώνα με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη: Σλούκας, Τολιόπουλος, Κατσίβελης, Ντόρσεϊ, Παπανικολάου, Καλαϊτζάκης, Σαμοντούροβ, Θ. Αντετοκούνμπο, Ντίνος Μήτογλου, Κ. Αντετοκούνμπο.

Το Ελλάδα – Βοσνία Ερζεγοβίνη είναι προγραμματισμένο για το μεσημέρι της Τρίτης (02/09). Συγκεκριμένα, θα ξεκινήσει στις 15:00 και θα μεταδοθεί από το Novasports Start, όσο κι από το ΕΡΤNews



Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
AEK: «Να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου» - Οι πρώτες δηλώσεις και στιγμές του Γκρούγιτς
47 λεπτά πριν AEK: «Να είμαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου» - Οι πρώτες δηλώσεις και στιγμές του Γκρούγιτς
EUROBASKET
Σορτς: «Νιώθω πεταλούδες στο στομάχι»
58 λεπτά πριν Σορτς: «Νιώθω πεταλούδες στο στομάχι»
EUROLEAGUE
Ναν: «Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και ανυπομονώ να πετύχουμε»
1 ώρα πριν Ναν: «Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ και ανυπομονώ να πετύχουμε»
EUROLEAGUE
Σερέλης: «Έχουμε μεγάλα ονόματα που ξέρουν να διαχειρίζονται τις καταστάσεις»
2 ώρες πριν Σερέλης: «Έχουμε μεγάλα ονόματα που ξέρουν να διαχειρίζονται τις καταστάσεις»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved